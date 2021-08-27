https://ria.ru/20210827/turisty-1747503609.html

Эксперты выяснили, как часто привитые туристы заболевают на отдыхе

Эксперты выяснили, как часто привитые туристы заболевают на отдыхе - РИА Новости, 27.08.2021

Эксперты выяснили, как часто привитые туристы заболевают на отдыхе

Согласно отчету министра здравоохранения Великобритании Саджида Джавида, прошедшие полный курс вакцинации туристы тоже могут заболеть коронавирусом, однако... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T13:50

2021-08-27T13:50

2021-08-27T13:50

туризм

отдых

вакцинация

прививки

великобритания

здоровье

новости - туризм

саджид джавид

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Согласно отчету министра здравоохранения Великобритании Саджида Джавида, прошедшие полный курс вакцинации туристы тоже могут заболеть коронавирусом, однако вероятность крайне мала, пишет The Telegraph.Наблюдения, проводившиеся в британских аэропортах в июле, показали, что средний уровень заражения у вакцинированных путешественников значительно ниже, чем среди непривитых.Согласно результатам исследования, только четыре из тысячи отдыхающих, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19, заболевали после возвращения из отпуска.У туристов, получивших только одну дозу вакцины, показатель заболеваемости составил 0,8 процента, а среди непривитых – около 1,2.

https://ria.ru/20210827/ekonomiya-1747316838.html

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2021

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отдых, вакцинация, прививки, великобритания, здоровье, новости - туризм, саджид джавид, туристы, коронавирус covid-19