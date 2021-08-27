https://ria.ru/20210827/stroitelstvo-1747584735.html

Шойгу и Минниханов положили начало строительству госпиталя в Казани

Шойгу и Минниханов положили начало строительству госпиталя в Казани - РИА Новости, 27.08.2021

Шойгу и Минниханов положили начало строительству госпиталя в Казани

Министр обороны Сергей Шойгу и президент Татарстана Рустам Минниханов заложили в Казани памятный камень, знаменующий начало строительства военного госпиталя. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T19:16

2021-08-27T19:16

2021-08-27T19:16

республика татарстан

казань

сергей шойгу

рустам минниханов

здоровье - общество

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КАЗАНЬ, 27 авг – РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу и президент Татарстана Рустам Минниханов заложили в Казани памятный камень, знаменующий начало строительства военного госпиталя.По данным российского военного ведомства, в новом лечебном учреждении высокотехнологичную медицинскую помощь смогут получить военнослужащие, члены их семей, а также гражданское население республики.По словам Шойгу, первая очередь госпиталя будет сдана к июлю следующего года, а полностью объект введут в эксплуатацию в конце 2022-го.При строительстве этого лечебного учреждения "будут применены не только самые современные технологии в области строительства, но и в области медицины".Он поблагодарил президента Татарстана Рустама Минниханова за оперативное решение всех вопросов.Открывая церемонию, он сообщил, что только в этом году дополнительно вводятся три госпиталя.Шойгу напомнил, что в прошлом году по поручению президента России Владимира Путина Военно-строительный комплекс построил 31 госпиталь "в самые короткие, самые сжатые сроки".Перед началом церемонии, осматривая макет будущего госпиталя, он сказал: "Мы построили за 54 дня, и не один, а 31. Мы не будем хвастаться, это стандарты Минобороны. Такая задача была поставлена президентом, поэтому надо было выполнять".Министру доложили, что стоимость первого этапа строительства госпиталя - 1 миллиард 306 миллионов рублей.Новый госпиталь появится в районе Оренбургского тракта рядом с республиканскими больницами - клинической и детской. Военно-строительная компания Минобороны (ВСК) завершит первый этап работ в 2022 году."Площадь застройки 1,25 га обусловлена санитарно-эпидемиологическими нормами. Кроме того, обширную территорию легко разбить на отдельные функциональные зоны: лечебную, инфекционную, хозяйственную, техническую и садово-парковую. Специалисты ВСК за основу взяли типовое, уже успешно реализованное решение и учли местные климат и геологию", - говорится в сообщении Минобороны.По проекту медучреждение состоит из трех основных зданий, КПП и вспомогательных сооружений: пункта дезинфекции, станции медицинских газов, гаража и других.Военные строители планируют устроить садово-парковый ландшафт, высадить несколько видов деревьев, кустарников и сделать цветочные клумбы. Между ними проложат сеть пешеходных дорожек и автодорог с навигационными стендами и указателями. В местах отдыха установят урны и лавочки.В лечебно-диагностическом корпусе разместят приемное отделение; клинико-диагностическую лабораторию с микробиологической группой (с отдельным входом); поликлинику на 250 посещений в смену с дневным стационаром и кабинетами: функциональной диагностики, гиперболической оксигенации, эндоскопии; палатный блок на 120 коек. В корпусе будут отделения терапии, неврологии, лучевой диагностики, кожно-венерологических заболеваний (с отдельным входом), реабилитации стационарных больных, стоматологии с зубопротезной лабораторией; операционный блок с реанимационной и анестезиологией, где можно проводить экстренные и плановые хирургические вмешательства.Лечебный первый корпус соединят двумя крытыми переходами со вторым – административно-бытовым. Здесь расположат клуб с библиотекой, конференц-зал на 200 мест, аптеку, комнаты персонала, медчасть, пищеблок и отдел снабжения.В третьем корпусе будет инфекционное отделение с палатами на 30 мест с отдельными выходами и внутренним шлюзом, а также дезинфекционный блок, бытовые помещения, столовая, сообщает министерство обороны РФ.

https://ria.ru/20210816/metropoliten-1745933442.html

https://ria.ru/20210805/natsproekty-1744565412.html

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казань, сергей шойгу, рустам минниханов, здоровье - общество