Шойгу и Минниханов положили начало строительству госпиталя в Казани
CC BY 4.0 / Пресс-служба президента РТ/Rustem_Kadyrov / Министр обороны Сергей Шойгу и президент Татарстана Рустам Минниханов на церемонии закладки камня госпиталя Министерства обороны Российской Федерации
КАЗАНЬ, 27 авг – РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу и президент Татарстана Рустам Минниханов заложили в Казани памятный камень, знаменующий начало строительства военного госпиталя.
CC BY 4.0 / Пресс-служба президента РТ/Rustem_Kadyrov / Министр обороны Сергей Шойгу и президент Татарстана Рустам Минниханов на церемонии закладки камня госпиталя Министерства обороны Российской Федерации
Министр обороны Сергей Шойгу и президент Татарстана Рустам Минниханов на церемонии закладки камня госпиталя Министерства обороны Российской Федерации
По данным российского военного ведомства, в новом лечебном учреждении высокотехнологичную медицинскую помощь смогут получить военнослужащие, члены их семей, а также гражданское население республики.
"Госпиталь оснастят лучшими медицинскими аппаратами, техникой для качественного лечения и проведения процедур любого уровня сложности. Кроме того, его интегрируют в систему ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Службы медицины катастроф. Врачи смогут оказывать экстренную помощь пострадавшим в авариях, катастрофах и на поле боя. Раненых, в случае надобности, доставят авиацией", - говорится в сообщении.
По словам Шойгу, первая очередь госпиталя будет сдана к июлю следующего года, а полностью объект введут в эксплуатацию в конце 2022-го.
При строительстве этого лечебного учреждения "будут применены не только самые современные технологии в области строительства, но и в области медицины".
"Здесь будет поставлено самое современное оборудование. Мы уже приступили к подготовке кадров, врачей, медперсонала для того, чтобы здесь был самый-самый высокий уровень", - сказал министр обороны.
Он поблагодарил президента Татарстана Рустама Минниханова за оперативное решение всех вопросов.
"Это, пожалуй, одна из немногих строек, которую мы начинаем, уже имея все решения по подключению ко всем коммуникациям. Это в нашей сегодняшней жизни очень и очень важно. Так что ничего не мешает выполнению этой задачи. В добрый путь", - сказал Шойгу.
Открывая церемонию, он сообщил, что только в этом году дополнительно вводятся три госпиталя.
Шойгу напомнил, что в прошлом году по поручению президента России Владимира Путина Военно-строительный комплекс построил 31 госпиталь "в самые короткие, самые сжатые сроки".
"Жизнь заставляла делать именно так. За это время мы наработали технологии, методики, по которым сегодня делаются и строятся большинство объектов Вооруженных сил Российской Федерации", - отметил министр.
Перед началом церемонии, осматривая макет будущего госпиталя, он сказал: "Мы построили за 54 дня, и не один, а 31. Мы не будем хвастаться, это стандарты Минобороны. Такая задача была поставлена президентом, поэтому надо было выполнять".
Министру доложили, что стоимость первого этапа строительства госпиталя - 1 миллиард 306 миллионов рублей.
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Новый госпиталь появится в районе Оренбургского тракта рядом с республиканскими больницами - клинической и детской. Военно-строительная компания Минобороны (ВСК) завершит первый этап работ в 2022 году.
"Площадь застройки 1,25 га обусловлена санитарно-эпидемиологическими нормами. Кроме того, обширную территорию легко разбить на отдельные функциональные зоны: лечебную, инфекционную, хозяйственную, техническую и садово-парковую. Специалисты ВСК за основу взяли типовое, уже успешно реализованное решение и учли местные климат и геологию", - говорится в сообщении Минобороны.
По проекту медучреждение состоит из трех основных зданий, КПП и вспомогательных сооружений: пункта дезинфекции, станции медицинских газов, гаража и других.
Военные строители планируют устроить садово-парковый ландшафт, высадить несколько видов деревьев, кустарников и сделать цветочные клумбы. Между ними проложат сеть пешеходных дорожек и автодорог с навигационными стендами и указателями. В местах отдыха установят урны и лавочки.
В лечебно-диагностическом корпусе разместят приемное отделение; клинико-диагностическую лабораторию с микробиологической группой (с отдельным входом); поликлинику на 250 посещений в смену с дневным стационаром и кабинетами: функциональной диагностики, гиперболической оксигенации, эндоскопии; палатный блок на 120 коек. В корпусе будут отделения терапии, неврологии, лучевой диагностики, кожно-венерологических заболеваний (с отдельным входом), реабилитации стационарных больных, стоматологии с зубопротезной лабораторией; операционный блок с реанимационной и анестезиологией, где можно проводить экстренные и плановые хирургические вмешательства.
Лечебный первый корпус соединят двумя крытыми переходами со вторым – административно-бытовым. Здесь расположат клуб с библиотекой, конференц-зал на 200 мест, аптеку, комнаты персонала, медчасть, пищеблок и отдел снабжения.
В третьем корпусе будет инфекционное отделение с палатами на 30 мест с отдельными выходами и внутренним шлюзом, а также дезинфекционный блок, бытовые помещения, столовая, сообщает министерство обороны РФ.