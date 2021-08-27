https://ria.ru/20210827/sovetniki-1747479720.html

Киев обсуждает с Вашингтоном увеличение числа военных советников

Киев обсуждает с Вашингтоном увеличение числа военных советников - РИА Новости, 27.08.2021

Киев обсуждает с Вашингтоном увеличение числа военных советников

Замглавы офиса президента Украины Роман Машовец и атташе по вопросам армии и обороны США Бриттани Стюарт в рамках подготовки визита Владимира Зеленского в... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T11:38

2021-08-27T11:38

2021-08-27T11:38

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украина

сша

владимир зеленский

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КИЕВ, 27 авг - РИА Новости. Замглавы офиса президента Украины Роман Машовец и атташе по вопросам армии и обороны США Бриттани Стюарт в рамках подготовки визита Владимира Зеленского в Вашингтон обсудили вопросы безопасности, в том числе возможное увеличение числа американских советников в украинской оборонной сфере, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.Визит Зеленского в США запланирован на следующую неделю. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава офиса украинского лидера Андрей Ермак уже посещали США для подготовки встречи. Кулеба заявлял, что Зеленский и президент США Джо Байден обсудят три блока вопросов: политический, экономический и вопросы безопасности."Роман Машовец отметил практическую готовность проработки проектов трех двусторонних документов по оборонному партнерству, проектов в области исследований, разработок, испытаний и оценки и сотрудничества в космической сфере. Американская сторона сообщила о готовности подписать эти документы во время визита президента Украины в США", - сообщили в пресс-службе.Стороны согласовали и другие вопросы, которые планируется обсудить в рамках визита.Стюарт выразила готовность к таким шагам и предоставила предложения по их реализации, отмечает пресс-служба. Также во время встречи состоялся обмен мнениями по дальнейшему развитию украинского-американского сотрудничества в сфере кибербезопасности.

https://ria.ru/20210825/zelenskiy-1747196058.html

https://ria.ru/20210806/ukraina-1744605690.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский