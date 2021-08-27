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Киев обсуждает с Вашингтоном увеличение числа военных советников
Киев обсуждает с Вашингтоном увеличение числа военных советников - РИА Новости, 27.08.2021
Киев обсуждает с Вашингтоном увеличение числа военных советников
Замглавы офиса президента Украины Роман Машовец и атташе по вопросам армии и обороны США Бриттани Стюарт в рамках подготовки визита Владимира Зеленского в... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T11:38
2021-08-27T11:38
в мире
украина
сша
владимир зеленский
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КИЕВ, 27 авг - РИА Новости. Замглавы офиса президента Украины Роман Машовец и атташе по вопросам армии и обороны США Бриттани Стюарт в рамках подготовки визита Владимира Зеленского в Вашингтон обсудили вопросы безопасности, в том числе возможное увеличение числа американских советников в украинской оборонной сфере, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.Визит Зеленского в США запланирован на следующую неделю. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава офиса украинского лидера Андрей Ермак уже посещали США для подготовки встречи. Кулеба заявлял, что Зеленский и президент США Джо Байден обсудят три блока вопросов: политический, экономический и вопросы безопасности."Роман Машовец отметил практическую готовность проработки проектов трех двусторонних документов по оборонному партнерству, проектов в области исследований, разработок, испытаний и оценки и сотрудничества в космической сфере. Американская сторона сообщила о готовности подписать эти документы во время визита президента Украины в США", - сообщили в пресс-службе.Стороны согласовали и другие вопросы, которые планируется обсудить в рамках визита.Стюарт выразила готовность к таким шагам и предоставила предложения по их реализации, отмечает пресс-служба. Также во время встречи состоялся обмен мнениями по дальнейшему развитию украинского-американского сотрудничества в сфере кибербезопасности.
https://ria.ru/20210825/zelenskiy-1747196058.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский
11:38 27.08.2021
 
Киев обсуждает с Вашингтоном увеличение числа военных советников

Замглавы офиса Зеленского Машовец: Украина обсуждает с США увеличение числа военных советников

© AP Photo / Efrem LukatskyЖенщина с флагом Украины у посольства США в Киеве
Женщина с флагом Украины у посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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КИЕВ, 27 авг - РИА Новости. Замглавы офиса президента Украины Роман Машовец и атташе по вопросам армии и обороны США Бриттани Стюарт в рамках подготовки визита Владимира Зеленского в Вашингтон обсудили вопросы безопасности, в том числе возможное увеличение числа американских советников в украинской оборонной сфере, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.
Визит Зеленского в США запланирован на следующую неделю. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава офиса украинского лидера Андрей Ермак уже посещали США для подготовки встречи. Кулеба заявлял, что Зеленский и президент США Джо Байден обсудят три блока вопросов: политический, экономический и вопросы безопасности.
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"Роман Машовец отметил практическую готовность проработки проектов трех двусторонних документов по оборонному партнерству, проектов в области исследований, разработок, испытаний и оценки и сотрудничества в космической сфере. Американская сторона сообщила о готовности подписать эти документы во время визита президента Украины в США", - сообщили в пресс-службе.
Стороны согласовали и другие вопросы, которые планируется обсудить в рамках визита.
"По инициативе заместителя руководителя офиса главы государства обсуждались пути повышения эффективности и возможного увеличения группы американских советников в сфере безопасности и обороны. Роман Машовец отметил необходимость совещательной помощи, которую Украина получает от США, и предложил расширить сферы ее предоставления", - говорится в сообщении.
Стюарт выразила готовность к таким шагам и предоставила предложения по их реализации, отмечает пресс-служба. Также во время встречи состоялся обмен мнениями по дальнейшему развитию украинского-американского сотрудничества в сфере кибербезопасности.
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