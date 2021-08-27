19:56 27.08.2021 (обновлено: 21:51 27.08.2021)
Собянин назвал "Большую глину" объектом мирового уровня
Собянин: "Большая глина" через девять месяцев будет востребована в другом городе
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Скульптура "Большая глина", которую недавно установили в Москве, через девять месяцев будет востребована в другом городе мира, заявил мэр столицы Сергей Собянин на форуме "Российская креативная неделя".
По его словам, это уникальный объект мирового уровня, ничего подобного ближайшие десятилетия не вводилось в Европе.
"Мне сложно провести грань между креативным и не креативным музеем. "Третьяковка", вот, например, креативная или нет? Или у нас только "Гараж" креативный? Или, например, Петр I, который стоит с рулем, это креативный памятник или это только глина — креативный памятник? Что из них креативнее? Я думаю, что глина. Потому что, как мне сказали, глина через девять месяцев будет востребована в другом городе мира, а Петр I так и будет плыть на своем корабле".
Временную экспозицию "Большая глина №4" Урса Фишера, представляющую собой отлитую из алюминия 12-метровую копию комка глины, который автор разминал в руках, установили на Болотной набережной Москвы, напротив будущего дома культуры "ГЭС-2".
В последний раз произведение выставлялось во Флоренции на площади Синьории в 2017 году. Как указано в Instagram дома культуры, скульптура олицетворяет саму суть творчества, в процессе которого художник придает новый облик не только материи, но и миру вокруг.
Некоторые пользователи соцсетей негативно отреагировали на объект искусства, сравнив его с отходами жизнедеятельности собак, кошек и человека.