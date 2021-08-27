https://ria.ru/20210827/skulptura-1747592850.html

Собянин назвал "Большую глину" объектом мирового уровня

Собянин назвал "Большую глину" объектом мирового уровня - РИА Новости, 27.08.2021

Собянин назвал "Большую глину" объектом мирового уровня

Скульптура "Большая глина", которую недавно установили в Москве, через девять месяцев будет востребована в другом городе мира, заявил мэр столицы Сергей Собянин РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T19:56

2021-08-27T19:56

2021-08-27T21:51

культура

в мире

европа

флоренция

москва

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петр i

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Скульптура "Большая глина", которую недавно установили в Москве, через девять месяцев будет востребована в другом городе мира, заявил мэр столицы Сергей Собянин на форуме "Российская креативная неделя".По его словам, это уникальный объект мирового уровня, ничего подобного ближайшие десятилетия не вводилось в Европе.Временную экспозицию "Большая глина №4" Урса Фишера, представляющую собой отлитую из алюминия 12-метровую копию комка глины, который автор разминал в руках, установили на Болотной набережной Москвы, напротив будущего дома культуры "ГЭС-2".В последний раз произведение выставлялось во Флоренции на площади Синьории в 2017 году. Как указано в Instagram дома культуры, скульптура олицетворяет саму суть творчества, в процессе которого художник придает новый облик не только материи, но и миру вокруг.Некоторые пользователи соцсетей негативно отреагировали на объект искусства, сравнив его с отходами жизнедеятельности собак, кошек и человека.

https://ria.ru/20210816/skulptura-1745922621.html

европа

флоренция

москва

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в мире, европа, флоренция, москва, гараж, петр i