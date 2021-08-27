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В Москве скорая перевернулась после столкновения с легковым автомобилем
В Москве скорая перевернулась после столкновения с легковым автомобилем - РИА Новости, 27.08.2021
В Москве скорая перевернулась после столкновения с легковым автомобилем
Легковой автомобиль и машина скорой помощи столкнулись на юго-западе Москвы, в результате ДТП скорая перевернулась, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T13:45
2021-08-27T13:45
2021-08-27T13:54
происшествия
москва
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Легковой автомобиль и машина скорой помощи столкнулись на юго-западе Москвы, в результате ДТП скорая перевернулась, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."На проспекте Вернадского в районе дома 4 ДТП с участием легкового автомобиля и машины скорой помощи. В результате столкновения скорая перевернулась. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.Отмечается, что автомобилями оперативных служб занят правый ряд в сторону области. В дептрансе призвали водителей по возможности объезжать данный участок.Водитель и фельдшер скорой помощи пострадали при ДТП с такси на юго-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции столицы."По предварительным данным автомобиль скорой помощи двигался на запрещающий сигнал светофора по проспекту Вернадского, а водитель "такси" следовал со стороны Университетского проспекта, столкновение произошло на перекрёстке... В результате происшествия предварительно пострадали два человека - водитель и фельдшер "скорой", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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происшествия, москва
13:45 27.08.2021 (обновлено: 13:54 27.08.2021)
В Москве скорая перевернулась после столкновения с легковым автомобилем
Скорая перевернулась после столкновения с легковым автомобилем на юго-западе Москвы
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.
Легковой автомобиль и машина скорой помощи столкнулись на юго-западе Москвы
, в результате ДТП скорая перевернулась, сообщается в Telegram-канале
столичного дептранса.
"На проспекте Вернадского в районе дома 4 ДТП с участием легкового автомобиля и машины скорой помощи. В результате столкновения скорая перевернулась. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что автомобилями оперативных служб занят правый ряд в сторону области. В дептрансе призвали водителей по возможности объезжать данный участок.
Водитель и фельдшер скорой помощи пострадали при ДТП с такси на юго-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале
Госавтоинспекции столицы.
"По предварительным данным автомобиль скорой помощи двигался на запрещающий сигнал светофора по проспекту Вернадского, а водитель "такси" следовал со стороны Университетского проспекта, столкновение произошло на перекрёстке... В результате происшествия предварительно пострадали два человека - водитель и фельдшер "скорой", - говорится в сообщении.