https://ria.ru/20210827/skoraya-1747510140.html

В Москве скорая перевернулась после столкновения с легковым автомобилем

В Москве скорая перевернулась после столкновения с легковым автомобилем - РИА Новости, 27.08.2021

В Москве скорая перевернулась после столкновения с легковым автомобилем

Легковой автомобиль и машина скорой помощи столкнулись на юго-западе Москвы, в результате ДТП скорая перевернулась, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T13:45

2021-08-27T13:45

2021-08-27T13:54

происшествия

москва

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Легковой автомобиль и машина скорой помощи столкнулись на юго-западе Москвы, в результате ДТП скорая перевернулась, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."На проспекте Вернадского в районе дома 4 ДТП с участием легкового автомобиля и машины скорой помощи. В результате столкновения скорая перевернулась. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.Отмечается, что автомобилями оперативных служб занят правый ряд в сторону области. В дептрансе призвали водителей по возможности объезжать данный участок.Водитель и фельдшер скорой помощи пострадали при ДТП с такси на юго-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции столицы."По предварительным данным автомобиль скорой помощи двигался на запрещающий сигнал светофора по проспекту Вернадского, а водитель "такси" следовал со стороны Университетского проспекта, столкновение произошло на перекрёстке... В результате происшествия предварительно пострадали два человека - водитель и фельдшер "скорой", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210820/avariya-1746504201.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва