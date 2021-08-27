https://ria.ru/20210827/skabeeva-1747487357.html

Украинский ведущий заступился за Скабееву

Украинский ведущий заступился за Скабееву - РИА Новости, 27.08.2021

Украинский ведущий заступился за Скабееву

Закрытие украинского телеканала "Наш" станет самодурством со стороны главы Нацсовета по теле- и радиовещанию Ольги Герасимюк, заявил ведущий Максим Назаров. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T12:16

2021-08-27T12:16

2021-08-27T13:38

в мире

украина

ольга скабеева

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Закрытие украинского телеканала "Наш" станет самодурством со стороны главы Нацсовета по теле- и радиовещанию Ольги Герасимюк, заявил ведущий Максим Назаров.Так он прокомментировал слова Герасимюк о том, что Нацсовет намерен отозвать у телеканала "Наш" лицензию из-за "скабеевщины". Что имеется в виду под этим термином, Герасимюк не уточнила, но назвала телеведущую Ольгу Скабееву "одиозной российской пропагандисткой".По мнению Назарова, это заявление продиктовано исключительно личным отношением чиновницы к российской коллеге."Эти завистливые нотки в адрес Скабеевой, которые она разбрызгивает на украинских телеведущих и журналистов, — не что иное, как обычная зависть. Это очевидно", — сказал журналист порталу "Страна.ua".По его словам, Герасимюк не удалось построить карьеру на телевидении."А если без иронии, Ольга Герасимюк — довольно странный персонаж в украинской политике и чиновничьем русле. Она не может нормально объяснить ничего в рамках телерынка", — добавил Назаров.Ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не раз штрафовал телеканал "Наш" из-за высказываний оппозиционных политиков.

https://ria.ru/20210813/belenyuk-1745683822.html

https://ria.ru/20210718/shoygu-1741738744.html

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в мире, украина, ольга скабеева