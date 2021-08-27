https://ria.ru/20210827/skabeeva-1747487357.html
Украинский ведущий заступился за Скабееву
Украинский ведущий заступился за Скабееву - РИА Новости, 27.08.2021
Украинский ведущий заступился за Скабееву
Закрытие украинского телеканала "Наш" станет самодурством со стороны главы Нацсовета по теле- и радиовещанию Ольги Герасимюк, заявил ведущий Максим Назаров. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T12:16
2021-08-27T12:16
2021-08-27T13:38
в мире
украина
ольга скабеева
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Закрытие украинского телеканала "Наш" станет самодурством со стороны главы Нацсовета по теле- и радиовещанию Ольги Герасимюк, заявил ведущий Максим Назаров.Так он прокомментировал слова Герасимюк о том, что Нацсовет намерен отозвать у телеканала "Наш" лицензию из-за "скабеевщины". Что имеется в виду под этим термином, Герасимюк не уточнила, но назвала телеведущую Ольгу Скабееву "одиозной российской пропагандисткой".По мнению Назарова, это заявление продиктовано исключительно личным отношением чиновницы к российской коллеге."Эти завистливые нотки в адрес Скабеевой, которые она разбрызгивает на украинских телеведущих и журналистов, — не что иное, как обычная зависть. Это очевидно", — сказал журналист порталу "Страна.ua".По его словам, Герасимюк не удалось построить карьеру на телевидении."А если без иронии, Ольга Герасимюк — довольно странный персонаж в украинской политике и чиновничьем русле. Она не может нормально объяснить ничего в рамках телерынка", — добавил Назаров.Ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не раз штрафовал телеканал "Наш" из-за высказываний оппозиционных политиков.
https://ria.ru/20210813/belenyuk-1745683822.html
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РИА Новости
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в мире, украина, ольга скабеева
12:16 27.08.2021 (обновлено: 13:38 27.08.2021)
Украинский ведущий заступился за Скабееву
Украинский ведущий Назаров: отмена лицензии телеканала "Наш" из-за "скабеевщины" станет самодурством
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.
Закрытие украинского
телеканала "Наш" станет самодурством со стороны главы Нацсовета по теле- и радиовещанию Ольги Герасимюк, заявил ведущий Максим Назаров.
Так он прокомментировал слова Герасимюк о том, что Нацсовет намерен отозвать у телеканала "Наш" лицензию из-за "скабеевщины". Что имеется в виду под этим термином, Герасимюк не уточнила, но назвала телеведущую Ольгу Скабееву "одиозной российской пропагандисткой".
По мнению Назарова, это заявление продиктовано исключительно личным отношением чиновницы к российской коллеге.
"Эти завистливые нотки в адрес Скабеевой, которые она разбрызгивает на украинских телеведущих и журналистов, — не что иное, как обычная зависть. Это очевидно", — сказал журналист порталу "Страна.ua
".
По его словам, Герасимюк не удалось построить карьеру на телевидении.
"А если без иронии, Ольга Герасимюк — довольно странный персонаж в украинской политике и чиновничьем русле. Она не может нормально объяснить ничего в рамках телерынка", — добавил Назаров.
Ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не раз штрафовал телеканал "Наш" из-за высказываний оппозиционных политиков.