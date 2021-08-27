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В Нижнем Новгороде завели дело из-за продажи сертификатов о вакцинации

В Нижнем Новгороде завели дело из-за продажи сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 27.08.2021

В Нижнем Новгороде завели дело из-за продажи сертификатов о вакцинации

Сотрудники ГУ МВД России по Нижегородской области выявили факт изготовления и реализации медработником фиктивных сертификатов о прохождении вакцинации против... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T15:45

2021-08-27T15:45

2021-08-27T15:45

распространение коронавируса

общество

нижегородская область

здоровье - общество

россия

вакцинация россиян от covid-19

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Сотрудники ГУ МВД России по Нижегородской области выявили факт изготовления и реализации медработником фиктивных сертификатов о прохождении вакцинации против коронавирусной инфекции, сообщает МВД Медиа.Установлено, что работник одного из медицинских учреждений региона путем внесения ложных сведений о вакцинации граждан в соответствующие реестры изготовил не менее 35 фиктивных сертификатов, а затем продал их. В качестве оплаты он принимал от 1500 рублей за сертификат или услуги."По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210731/moshennichestvo-1743757401.html

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общество, нижегородская область, здоровье - общество, россия, вакцинация россиян от covid-19