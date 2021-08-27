Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210827/sertifikat-1747539969.html
В Нижнем Новгороде завели дело из-за продажи сертификатов о вакцинации
В Нижнем Новгороде завели дело из-за продажи сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 27.08.2021
В Нижнем Новгороде завели дело из-за продажи сертификатов о вакцинации
Сотрудники ГУ МВД России по Нижегородской области выявили факт изготовления и реализации медработником фиктивных сертификатов о прохождении вакцинации против... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T15:45
2021-08-27T15:45
распространение коронавируса
общество
нижегородская область
здоровье - общество
россия
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740406659_0:105:3072:1833_1920x0_80_0_0_9206c0db95fed0bcf591b83bc4952f25.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Сотрудники ГУ МВД России по Нижегородской области выявили факт изготовления и реализации медработником фиктивных сертификатов о прохождении вакцинации против коронавирусной инфекции, сообщает МВД Медиа.Установлено, что работник одного из медицинских учреждений региона путем внесения ложных сведений о вакцинации граждан в соответствующие реестры изготовил не менее 35 фиктивных сертификатов, а затем продал их. В качестве оплаты он принимал от 1500 рублей за сертификат или услуги."По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210731/moshennichestvo-1743757401.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740406659_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_7152f9a54b25dd9721843cf7ecfb5ba7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, нижегородская область, здоровье - общество, россия, вакцинация россиян от covid-19
15:45 27.08.2021
 
В Нижнем Новгороде завели дело из-за продажи сертификатов о вакцинации

Дело завели в Нижнем Новгороде на медработника за продажу сертификатов о вакцинации

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19)
Сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Сотрудники ГУ МВД России по Нижегородской области выявили факт изготовления и реализации медработником фиктивных сертификатов о прохождении вакцинации против коронавирусной инфекции, сообщает МВД Медиа.
Установлено, что работник одного из медицинских учреждений региона путем внесения ложных сведений о вакцинации граждан в соответствующие реестры изготовил не менее 35 фиктивных сертификатов, а затем продал их. В качестве оплаты он принимал от 1500 рублей за сертификат или услуги.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков)", - говорится в сообщении.
Сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
31 июля, 12:53
Россиян предупредили о новом мошенничестве с сертификатами о вакцинации
 
Распространение коронавирусаОбществоНижегородская областьЗдоровье - ОбществоРоссияВакцинация россиян от COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:45Аргентина произвела более пяти миллионов доз вакцины "Спутник V"
05:08Пушков рассказал, что "скрывают" плакаты с Калининградом в составе Германии
05:00США нанесли воздушный удар в Афганистане после теракте в Кабуле
04:39Глава МИД Словакии заявил, что талибы помешали эвакуировать 20 афганцев
04:27На Украине рассказали об ультиматуме Меркель, Путина и Байдена Зеленскому
04:18В Кувейте опровергли сообщения о ракетах, пересекших границы страны
04:11Эксперт рассказал, как защитить телефон от "клонирования" мошенниками
03:49Россия доставила гуманитарную помощь на Гаити
03:39В России создали оснащенный двигателями боевой экзоскелет
03:37Для ВМФ разработали беспилотник с уникальной автономностью
03:30Источники назвали предварительную дату пуска российской станции "Луна-25"
03:25В Роспотребнадзоре назвали способ победить постковидный синдром
03:20В Британии заявили о возможном сотрудничестве США с талибами в борьбе с ИГ*
03:13Россиянам рассказали, как сберечь деньги в поездках
03:10ВМФ может получить новый подводный мини-беспилотник
03:03СМИ: в ДТП на юге Перу погибли 15 человек
03:00Хранение вещей в подъезде может грозить штрафом, предупредили юристы
02:50Эксперт заявил, что ядром "Талибана"* могут быть завербованные ЦРУ агенты
02:42В Раде подыскали "статью" для ареста Зеленского
02:13Врач рассказала, кому опасно худеть
Лента новостейМолния