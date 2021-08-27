https://ria.ru/20210827/samolet-1747596188.html
В Чехии разбился малый самолет, погибли два человека
В Чехии разбился малый самолет, погибли два человека - РИА Новости, 27.08.2021
В Чехии разбился малый самолет, погибли два человека
Малый самолет разбился в пятницу во второй половине дня на аэродроме "Браняны" в городе Мост на западе Чехии, оба находившихся в самолете человека погибли,... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T20:30
2021-08-27T20:30
2021-08-27T20:51
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ПРАГА, 27 авг – РИА Новости. Малый самолет разбился в пятницу во второй половине дня на аэродроме "Браняны" в городе Мост на западе Чехии, оба находившихся в самолете человека погибли, сообщила журналистам представитель полиции Алена Бартошова."Могу подтвердить смерть двух человек, одного взрослого и одного несовершеннолетнего. Смерть наступила в результате аварии на аэродроме "Браняны" малого самолета, на котором находились эти люди. В данный момент на месте аварии работают пожарные, медики, а также представители Института по изучению причин авиапроисшествий", - сказала Бартошова.Несколькими часами ранее вылетевший из чешского города Брно (на юго-востоке страны) малый четырехместный самолет разбился в районе словацкого города Скалица. Все три находившиеся в нем человека погибли. Об этом сообщила журналистам представитель Управления пожарной охраны Словакии Катарина Крижанова.
https://ria.ru/20210827/su-24-1747562467.html
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в мире, брно, чехия
20:30 27.08.2021 (обновлено: 20:51 27.08.2021)
В Чехии разбился малый самолет, погибли два человека
В Чехии на аэродроме "Браняны" разбился малый самолет, погибли два человека