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В Чехии разбился малый самолет, погибли два человека
В Чехии разбился малый самолет, погибли два человека - РИА Новости, 27.08.2021
В Чехии разбился малый самолет, погибли два человека
Малый самолет разбился в пятницу во второй половине дня на аэродроме "Браняны" в городе Мост на западе Чехии, оба находившихся в самолете человека погибли,... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T20:30
2021-08-27T20:51
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чехия
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ПРАГА, 27 авг – РИА Новости. Малый самолет разбился в пятницу во второй половине дня на аэродроме "Браняны" в городе Мост на западе Чехии, оба находившихся в самолете человека погибли, сообщила журналистам представитель полиции Алена Бартошова."Могу подтвердить смерть двух человек, одного взрослого и одного несовершеннолетнего. Смерть наступила в результате аварии на аэродроме "Браняны" малого самолета, на котором находились эти люди. В данный момент на месте аварии работают пожарные, медики, а также представители Института по изучению причин авиапроисшествий", - сказала Бартошова.Несколькими часами ранее вылетевший из чешского города Брно (на юго-востоке страны) малый четырехместный самолет разбился в районе словацкого города Скалица. Все три находившиеся в нем человека погибли. Об этом сообщила журналистам представитель Управления пожарной охраны Словакии Катарина Крижанова.
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в мире, брно, чехия
20:30 27.08.2021 (обновлено: 20:51 27.08.2021)
 
В Чехии разбился малый самолет, погибли два человека

В Чехии на аэродроме "Браняны" разбился малый самолет, погибли два человека

© AP Photo / Ozana JaroslavМашина скорой помощи в Чехии
Машина скорой помощи в Чехии - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© AP Photo / Ozana Jaroslav
Читать ria.ru в
ПРАГА, 27 авг – РИА Новости. Малый самолет разбился в пятницу во второй половине дня на аэродроме "Браняны" в городе Мост на западе Чехии, оба находившихся в самолете человека погибли, сообщила журналистам представитель полиции Алена Бартошова.
"Могу подтвердить смерть двух человек, одного взрослого и одного несовершеннолетнего. Смерть наступила в результате аварии на аэродроме "Браняны" малого самолета, на котором находились эти люди. В данный момент на месте аварии работают пожарные, медики, а также представители Института по изучению причин авиапроисшествий", - сказала Бартошова.
Несколькими часами ранее вылетевший из чешского города Брно (на юго-востоке страны) малый четырехместный самолет разбился в районе словацкого города Скалица. Все три находившиеся в нем человека погибли. Об этом сообщила журналистам представитель Управления пожарной охраны Словакии Катарина Крижанова.
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