Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210827/rubezhi-1747527728.html
Лавров призвал обеспечить безопасность южных рубежей из-за Афганистана
Лавров призвал обеспечить безопасность южных рубежей из-за Афганистана - РИА Новости, 27.08.2021
Лавров призвал обеспечить безопасность южных рубежей из-за Афганистана
Для России принципиально важно обеспечить безопасность своих южных рубежей в свете ситуации с Афганистаном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T14:47
2021-08-27T14:47
в мире
талибан
афганистан
сергей лавров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747212455_0:33:3072:1761_1920x0_80_0_0_3f34b3b02093a4b7d02afc698e322b5f.jpg
РИМ, 27 авг - РИА Новости. Для России принципиально важно обеспечить безопасность своих южных рубежей в свете ситуации с Афганистаном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.В первой декаде августа движение "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
афганистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747212455_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_688896079034929e27c99ce2ed456d1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, талибан, афганистан, сергей лавров, россия
14:47 27.08.2021
 
Лавров призвал обеспечить безопасность южных рубежей из-за Афганистана

Глава МИД Лавров: для России важно обеспечить безопасность своих южных рубежей из-за Афганистана

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром европейских и международных дел Австрии Александром Шалленбергом в Вене
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром европейских и международных дел Австрии Александром Шалленбергом в Вене - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РИМ, 27 авг - РИА Новости. Для России принципиально важно обеспечить безопасность своих южных рубежей в свете ситуации с Афганистаном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Для нас принципиально важно обеспечить безопасность наших южных рубежей, наших союзников в Центральной Азии", - сказал Лавров на пресс-конференции.
В первой декаде августа движение "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
Обострение ситуации в Афганистане: какие районы заняли талибы
8 июля, 17:26Инфографика
Обострение ситуации в Афганистане: какие районы заняли талибы
Инфографика
Посмотреть
 
В миреТалибанАфганистанСергей ЛавровРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:45Аргентина произвела более пяти миллионов доз вакцины "Спутник V"
05:08Пушков рассказал, что "скрывают" плакаты с Калининградом в составе Германии
05:00США нанесли воздушный удар в Афганистане после теракте в Кабуле
04:39Глава МИД Словакии заявил, что талибы помешали эвакуировать 20 афганцев
04:27На Украине рассказали об ультиматуме Меркель, Путина и Байдена Зеленскому
04:18В Кувейте опровергли сообщения о ракетах, пересекших границы страны
04:11Эксперт рассказал, как защитить телефон от "клонирования" мошенниками
03:49Россия доставила гуманитарную помощь на Гаити
03:39В России создали оснащенный двигателями боевой экзоскелет
03:37Для ВМФ разработали беспилотник с уникальной автономностью
03:30Источники назвали предварительную дату пуска российской станции "Луна-25"
03:25В Роспотребнадзоре назвали способ победить постковидный синдром
03:20В Британии заявили о возможном сотрудничестве США с талибами в борьбе с ИГ*
03:13Россиянам рассказали, как сберечь деньги в поездках
03:10ВМФ может получить новый подводный мини-беспилотник
03:03СМИ: в ДТП на юге Перу погибли 15 человек
03:00Хранение вещей в подъезде может грозить штрафом, предупредили юристы
02:50Эксперт заявил, что ядром "Талибана"* могут быть завербованные ЦРУ агенты
02:42В Раде подыскали "статью" для ареста Зеленского
02:13Врач рассказала, кому опасно худеть
Лента новостейМолния