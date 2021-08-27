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Лавров призвал обеспечить безопасность южных рубежей из-за Афганистана

Лавров призвал обеспечить безопасность южных рубежей из-за Афганистана - РИА Новости, 27.08.2021

Лавров призвал обеспечить безопасность южных рубежей из-за Афганистана

Для России принципиально важно обеспечить безопасность своих южных рубежей в свете ситуации с Афганистаном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T14:47

2021-08-27T14:47

2021-08-27T14:47

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талибан

афганистан

сергей лавров

россия

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РИМ, 27 авг - РИА Новости. Для России принципиально важно обеспечить безопасность своих южных рубежей в свете ситуации с Афганистаном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.В первой декаде августа движение "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.

афганистан

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в мире, талибан, афганистан, сергей лавров, россия