Лавров призвал обеспечить безопасность южных рубежей из-за Афганистана
Глава МИД Лавров: для России важно обеспечить безопасность своих южных рубежей из-за Афганистана
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром европейских и международных дел Австрии Александром Шалленбергом в Вене
РИМ, 27 авг - РИА Новости. Для России принципиально важно обеспечить безопасность своих южных рубежей в свете ситуации с Афганистаном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Для нас принципиально важно обеспечить безопасность наших южных рубежей, наших союзников в Центральной Азии", - сказал Лавров на пресс-конференции.
В первой декаде августа движение "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.