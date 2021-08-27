https://ria.ru/20210827/reptiliya-1747607108.html
Найденного в Москве удава передали в центр реабилитации животных
Найденного в Москве удава передали в центр реабилитации животных - РИА Новости, 27.08.2021
Найденного в Москве удава передали в центр реабилитации животных
Рептилия, найденная на северо-западе Москвы, передана в центр реабилитации диких животных, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T22:32
2021-08-27T22:32
2021-08-27T22:39
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
городское хозяйство москвы
гочсипб
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Рептилия, найденная на северо-западе Москвы, передана в центр реабилитации диких животных, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.Ранее в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ сообщили, что королевского питона отловили спасатели в районе Щукино на северо-западе столицы."Рептилия, которая была обнаружена под балконом на улице Рогова сотрудниками МЧС, была передана сотрудникам Центра реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Это удав констриктор", - рассказал Бурмистров.
https://ria.ru/20210827/piton-1747560881.html
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РИА Новости
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общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), городское хозяйство москвы, гочсипб
22:32 27.08.2021 (обновлено: 22:39 27.08.2021)
Найденного в Москве удава передали в центр реабилитации животных
Найденного в Москве удава передали в центр реабилитации диких животных