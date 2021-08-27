https://ria.ru/20210827/reptiliya-1747607108.html

Найденного в Москве удава передали в центр реабилитации животных

Найденного в Москве удава передали в центр реабилитации животных - РИА Новости, 27.08.2021

Найденного в Москве удава передали в центр реабилитации животных

Рептилия, найденная на северо-западе Москвы, передана в центр реабилитации диких животных, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T22:32

2021-08-27T22:32

2021-08-27T22:39

общество

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

городское хозяйство москвы

гочсипб

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Рептилия, найденная на северо-западе Москвы, передана в центр реабилитации диких животных, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.Ранее в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ сообщили, что королевского питона отловили спасатели в районе Щукино на северо-западе столицы."Рептилия, которая была обнаружена под балконом на улице Рогова сотрудниками МЧС, была передана сотрудникам Центра реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Это удав констриктор", - рассказал Бурмистров.

https://ria.ru/20210827/piton-1747560881.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), городское хозяйство москвы, гочсипб