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Кириенко сравнил развитие креативных индустрий в Москве и регионах

Кириенко сравнил развитие креативных индустрий в Москве и регионах - РИА Новости, 27.08.2021

Кириенко сравнил развитие креативных индустрий в Москве и регионах

Москва может смело конкурировать с зарубежными мегаполисами и называться креативной столицей мира, однако ситуация в регионах отличается кардинально из-за... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T20:10

2021-08-27T20:10

2021-08-27T20:10

культура

москва

сергей кириенко

новости культуры

россия

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Москва может смело конкурировать с зарубежными мегаполисами и называться креативной столицей мира, однако ситуация в регионах отличается кардинально из-за дефицита кадров и необходимости инвестиций в образование, сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.Однако, как подчеркнул Кириенко, на сегодняшний день в регионах начали развиваться арт-резиденции. Кроме того, первый замглавы администрации президента заявил о вызове в виде дефицита кадров и необходимости инвестиций в образование."С точки зрения развития всех компаний в креативных индустриях, с одной стороны огромное количество ребят хотят этим заниматься, с другой стороны, система образования затачивалась под другую экономику. Это масштабный вызов, в котором есть задача для государства", - заключил Кириенко.

https://ria.ru/20210827/skulptura-1747592850.html

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москва, сергей кириенко, новости культуры, россия