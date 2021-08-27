Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210827/regiony-1747594431.html
Кириенко сравнил развитие креативных индустрий в Москве и регионах
Кириенко сравнил развитие креативных индустрий в Москве и регионах - РИА Новости, 27.08.2021
Кириенко сравнил развитие креативных индустрий в Москве и регионах
Москва может смело конкурировать с зарубежными мегаполисами и называться креативной столицей мира, однако ситуация в регионах отличается кардинально из-за... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T20:10
2021-08-27T20:10
культура
москва
сергей кириенко
новости культуры
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737107246_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_5a3c5d0c5dec8823bc6bdbb0cb1272ce.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Москва может смело конкурировать с зарубежными мегаполисами и называться креативной столицей мира, однако ситуация в регионах отличается кардинально из-за дефицита кадров и необходимости инвестиций в образование, сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.Однако, как подчеркнул Кириенко, на сегодняшний день в регионах начали развиваться арт-резиденции. Кроме того, первый замглавы администрации президента заявил о вызове в виде дефицита кадров и необходимости инвестиций в образование."С точки зрения развития всех компаний в креативных индустриях, с одной стороны огромное количество ребят хотят этим заниматься, с другой стороны, система образования затачивалась под другую экономику. Это масштабный вызов, в котором есть задача для государства", - заключил Кириенко.
https://ria.ru/20210827/skulptura-1747592850.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737107246_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_8d56ac727f70a12021cd77a8cb753ad8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, сергей кириенко, новости культуры, россия
20:10 27.08.2021
 
Кириенко сравнил развитие креативных индустрий в Москве и регионах

Кириенко: Москва претендует на звание креативной столицы мира, но в регионах ситуация иная

© РИА Новости / Алексей МайшевПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Москва может смело конкурировать с зарубежными мегаполисами и называться креативной столицей мира, однако ситуация в регионах отличается кардинально из-за дефицита кадров и необходимости инвестиций в образование, сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Уровень развития креативных индустрий и среды для них в регионах РФ отличается кардинально. И Москва может смело претендовать на звание креативной столицы мира, она точно конкурирует по всем параметрам создания инфраструктуры для креативных индустрий с любой другой столицей мира. Но по стране это, конечно, нет", - сказал Кириенко на "Российской креативной неделе".
Однако, как подчеркнул Кириенко, на сегодняшний день в регионах начали развиваться арт-резиденции. Кроме того, первый замглавы администрации президента заявил о вызове в виде дефицита кадров и необходимости инвестиций в образование.
"С точки зрения развития всех компаний в креативных индустриях, с одной стороны огромное количество ребят хотят этим заниматься, с другой стороны, система образования затачивалась под другую экономику. Это масштабный вызов, в котором есть задача для государства", - заключил Кириенко.
Скульптура Большая глина №4 в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
Вчера, 19:56Культура
Собянин назвал "Большую глину" объектом мирового уровня
 
КультураМоскваСергей КириенкоНовости культурыРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:45Аргентина произвела более пяти миллионов доз вакцины "Спутник V"
05:08Пушков рассказал, что "скрывают" плакаты с Калининградом в составе Германии
05:00США нанесли воздушный удар в Афганистане после теракте в Кабуле
04:39Глава МИД Словакии заявил, что талибы помешали эвакуировать 20 афганцев
04:27На Украине рассказали об ультиматуме Меркель, Путина и Байдена Зеленскому
04:18В Кувейте опровергли сообщения о ракетах, пересекших границы страны
04:11Эксперт рассказал, как защитить телефон от "клонирования" мошенниками
03:49Россия доставила гуманитарную помощь на Гаити
03:39В России создали оснащенный двигателями боевой экзоскелет
03:37Для ВМФ разработали беспилотник с уникальной автономностью
03:30Источники назвали предварительную дату пуска российской станции "Луна-25"
03:25В Роспотребнадзоре назвали способ победить постковидный синдром
03:20В Британии заявили о возможном сотрудничестве США с талибами в борьбе с ИГ*
03:13Россиянам рассказали, как сберечь деньги в поездках
03:10ВМФ может получить новый подводный мини-беспилотник
03:03СМИ: в ДТП на юге Перу погибли 15 человек
03:00Хранение вещей в подъезде может грозить штрафом, предупредили юристы
02:50Эксперт заявил, что ядром "Талибана"* могут быть завербованные ЦРУ агенты
02:42В Раде подыскали "статью" для ареста Зеленского
02:13Врач рассказала, кому опасно худеть
Лента новостейМолния