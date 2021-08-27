Кириенко сравнил развитие креативных индустрий в Москве и регионах
Кириенко: Москва претендует на звание креативной столицы мира, но в регионах ситуация иная
© РИА Новости / Алексей МайшевПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Москва может смело конкурировать с зарубежными мегаполисами и называться креативной столицей мира, однако ситуация в регионах отличается кардинально из-за дефицита кадров и необходимости инвестиций в образование, сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Уровень развития креативных индустрий и среды для них в регионах РФ отличается кардинально. И Москва может смело претендовать на звание креативной столицы мира, она точно конкурирует по всем параметрам создания инфраструктуры для креативных индустрий с любой другой столицей мира. Но по стране это, конечно, нет", - сказал Кириенко на "Российской креативной неделе".
Однако, как подчеркнул Кириенко, на сегодняшний день в регионах начали развиваться арт-резиденции. Кроме того, первый замглавы администрации президента заявил о вызове в виде дефицита кадров и необходимости инвестиций в образование.
"С точки зрения развития всех компаний в креативных индустриях, с одной стороны огромное количество ребят хотят этим заниматься, с другой стороны, система образования затачивалась под другую экономику. Это масштабный вызов, в котором есть задача для государства", - заключил Кириенко.