В Тверской области расселят 142 аварийных дома
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя в студии телеканала "Россия 24" Тверь
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 27 авг – РИА Новости. Тверская область примет участие в новой программе переселения из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2021 года, сообщил губернатор области Игорь Руденя в эфире телеканала "Россия 24" Тверь.
"Благодаря данной программе у нас появилась дополнительная возможность помочь гражданам улучшить жилищные условия. Сейчас министерство строительства и правительство России формируют условия участия в программе", – сказал губернатор.
На реализацию новой программы по переселению из федерального бюджета планируется направить 45 миллиардов рублей. Она начнет действовать со следующего года.
"В Тверской области по состоянию на 1 января 2021 года признаны аварийными 142 многоквартирных дома площадью более 50 тысяч квадратных метров в 19 муниципальных образованиях. В настоящее время начата работа по уточнению списков жильцов для включения в новую программу переселения из аварийного жилья", - отметили в пресс-службе регионального правительства.