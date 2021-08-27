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Тверская область
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В Тверской области расселят 142 аварийных дома
В Тверской области расселят 142 аварийных дома - РИА Новости, 27.08.2021
В Тверской области расселят 142 аварийных дома
Тверская область примет участие в новой программе переселения из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2021 года, сообщил губернатор области Игорь... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T13:56
2021-08-27T13:56
тверская область
тверь
тверская область
игорь руденя
россия
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ТВЕРЬ, 27 авг – РИА Новости. Тверская область примет участие в новой программе переселения из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2021 года, сообщил губернатор области Игорь Руденя в эфире телеканала "Россия 24" Тверь."Благодаря данной программе у нас появилась дополнительная возможность помочь гражданам улучшить жилищные условия. Сейчас министерство строительства и правительство России формируют условия участия в программе", – сказал губернатор.На реализацию новой программы по переселению из федерального бюджета планируется направить 45 миллиардов рублей. Она начнет действовать со следующего года.
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тверь, тверская область, игорь руденя, россия
13:56 27.08.2021
 

В Тверской области расселят 142 аварийных дома

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя в студии телеканала "Россия 24" Тверь
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в студии телеканала Россия 24 Тверь - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 27 авг – РИА Новости. Тверская область примет участие в новой программе переселения из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2021 года, сообщил губернатор области Игорь Руденя в эфире телеканала "Россия 24" Тверь.
"Благодаря данной программе у нас появилась дополнительная возможность помочь гражданам улучшить жилищные условия. Сейчас министерство строительства и правительство России формируют условия участия в программе", – сказал губернатор.
На реализацию новой программы по переселению из федерального бюджета планируется направить 45 миллиардов рублей. Она начнет действовать со следующего года.
"В Тверской области по состоянию на 1 января 2021 года признаны аварийными 142 многоквартирных дома площадью более 50 тысяч квадратных метров в 19 муниципальных образованиях. В настоящее время начата работа по уточнению списков жильцов для включения в новую программу переселения из аварийного жилья", - отметили в пресс-службе регионального правительства.
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Тверская областьТверьТверская областьИгорь РуденяРоссия
 
 
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