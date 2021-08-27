https://ria.ru/20210827/rasselenie-1747512935.html

В Тверской области расселят 142 аварийных дома

В Тверской области расселят 142 аварийных дома - РИА Новости, 27.08.2021

В Тверской области расселят 142 аварийных дома

Тверская область примет участие в новой программе переселения из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2021 года, сообщил губернатор области Игорь... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T13:56

2021-08-27T13:56

2021-08-27T13:56

тверская область

тверь

тверская область

игорь руденя

россия

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ТВЕРЬ, 27 авг – РИА Новости. Тверская область примет участие в новой программе переселения из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2021 года, сообщил губернатор области Игорь Руденя в эфире телеканала "Россия 24" Тверь."Благодаря данной программе у нас появилась дополнительная возможность помочь гражданам улучшить жилищные условия. Сейчас министерство строительства и правительство России формируют условия участия в программе", – сказал губернатор.На реализацию новой программы по переселению из федерального бюджета планируется направить 45 миллиардов рублей. Она начнет действовать со следующего года.

https://ria.ru/20210825/granty-1747259110.html

тверь

тверская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тверь, тверская область, игорь руденя, россия