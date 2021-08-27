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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210827/puteshestviya-1747459484.html
Названы самые дешевые маршруты для авиапутешествий за рубеж в 2021 году
Названы самые дешевые маршруты для авиапутешествий за рубеж в 2021 году - РИА Новости, 27.08.2021
Названы самые дешевые маршруты для авиапутешествий за рубеж в 2021 году
Определены самые дешевые направления для путешествий за границу в 2021 году, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T15:38
2021-08-27T15:38
туризм
стамбул
гюмри
новости - туризм
туризм
отдых в россии 2021 летом
анталья (провинция)
путешествия
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Определены самые дешевые направления для путешествий за границу в 2021 году, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали среднюю стоимость билета в одну сторону по поисковым запросам пользователей с вылетом с 1 сентября по 31 декабря. Оказалось, что она практически не изменилась по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года и составляет 10,1 тысячи рублей.Самое бюджетное путешествие можно совершить из Санкт-Петербурга в Дебрецен – за 3165 рублей. Также из Северной столицы есть недорогие рейсы в Ливерпуль – за 4375 рублей.Из Москвы в Дебрецен можно забронировать варианты за 4575 рублей, а в Анталью — за 5340 рублей.Менее чем за шесть тысяч рублей можно попасть из города на Неве в Охрид и Люксембург, из Ростова-на-Дону в Ереван и Ош, а также из Москвы в Стамбул и из Краснодара в Гюмри.
https://ria.ru/20210825/antalya-1742988748.html
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стамбул, гюмри, новости - туризм, туризм, отдых в россии 2021 летом, анталья (провинция), путешествия, авиабилеты, цены
15:38 27.08.2021
 

Названы самые дешевые маршруты для авиапутешествий за рубеж в 2021 году

© Depositphotos / I_g0rZhКанатная дорога Тюнектепе в Анталье, Турции
Канатная дорога Тюнектепе в Анталье, Турции - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© Depositphotos / I_g0rZh
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Определены самые дешевые направления для путешествий за границу в 2021 году, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали среднюю стоимость билета в одну сторону по поисковым запросам пользователей с вылетом с 1 сентября по 31 декабря. Оказалось, что она практически не изменилась по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года и составляет 10,1 тысячи рублей.
Самое бюджетное путешествие можно совершить из Санкт-Петербурга в Дебрецен – за 3165 рублей. Также из Северной столицы есть недорогие рейсы в Ливерпуль – за 4375 рублей.
Из Москвы в Дебрецен можно забронировать варианты за 4575 рублей, а в Анталью — за 5340 рублей.
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Менее чем за шесть тысяч рублей можно попасть из города на Неве в Охрид и Люксембург, из Ростова-на-Дону в Ереван и Ош, а также из Москвы в Стамбул и из Краснодара в Гюмри.
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