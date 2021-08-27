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Регионы получат 24 миллиарда рублей на борьбу с пожарами
Регионы получат 24 миллиарда рублей на борьбу с пожарами - РИА Новости, 27.08.2021
Регионы получат 24 миллиарда рублей на борьбу с пожарами
Деньги в объеме 24 миллиарда рублей, которые президент РФ Владимир Путин обещал выделить регионам на тушение лесных пожаров, субъекты будут получать с 2022 года РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T16:28
2021-08-27T16:28
2021-08-27T16:28
общество
виктория абрамченко
россия
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ОМСК, 27 авг - РИА Новости. Деньги в объеме 24 миллиарда рублей, которые президент РФ Владимир Путин обещал выделить регионам на тушение лесных пожаров, субъекты будут получать с 2022 года в течение трех лет, сообщила РИА Новости вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.На защиту лесов и борьбу с пожарами в России будет выделено 24 миллиарда рублей, заявил Путин во вторник."Главой государства принято решение о том, что начиная с 2022 года, в полном объёме норматив для борьбы с лесными пожарами будет доводиться до регионов РФ. На трёхлетний бюджетный период это 24 миллиарда рублей", - пояснила Абрамченко.
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общество, виктория абрамченко, россия
Регионы получат 24 миллиарда рублей на борьбу с пожарами
Абрамченко: регионы получат 24 миллиарда рублей на борьбу с пожарами в течение трех лет