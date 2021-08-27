https://ria.ru/20210827/pozhary-1747477731.html

В Свердловской области возбудили дела из-за лесных пожаров

В Свердловской области возбудили дела из-за лесных пожаров - РИА Новости, 27.08.2021

В Свердловской области возбудили дела из-за лесных пожаров

Три уголовных дела возбуждены в Свердловской области из-за лесных пожаров, сообщил журналистам главный государственный инспектор по пожарному надзору по... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T11:32

2021-08-27T11:32

2021-08-27T11:32

происшествия

верхняя пышма

свердловская область

первоуральск

россия

природные пожары в россии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг – РИА Новости. Три уголовных дела возбуждены в Свердловской области из-за лесных пожаров, сообщил журналистам главный государственный инспектор по пожарному надзору по Свердловской области Станислав Шевелев.С конца прошлой недели в Свердловской области стоит аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов: столбик термометра несколько дней подряд днем достигал 34-35 градусов. На этом фоне осложнилась обстановка с природными пожарами в регионе. С прошлой недели горит лес в городском округе Первоуральск, где во вторник огонь приблизился к горнолыжному комплексу "Волчиха"."Нами на сегодняшний день возбуждены три уголовных дела. Первоочередные следственные действия в форме дознания проводятся. О результатах говорить пока преждевременно", - сказал Шевелев.Он уточнил, что два уголовных дела возбуждены по пожарам в Первоуральске и одно - по возгораниям в Верхней Пышме. Дела возбуждены по части 1 статьи 261 УК РФ ("Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности").Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов добавил, что после пожара в деревне Хомутовка под Первоуральском недалеко от места возгорания были задержаны и доставлены в органы полиции четыре человека."Это сотрудники организации, которая осуществляла выработку леса. Более 24 материалов мы в органы дознания для решения вопроса о возбуждении уголовных дел направили. 82% лесных пожаров в этом году – это пожары рукотворные, связанные с неосторожным обращением с огнем, с умышленными какими-то мероприятиями. Более 200 человек привлечено к административной ответственности за нарушение правил обращения с огнем в лесных массивах", - подчеркнул министр.По его словам, во время обследования кромки пожара рядом с СНТ "Патрушиха" и СНТ №82 под Первоуральском был обнаружен источник огня, который расценен как умышленный поджог. Все материалы по данным фактам направлены в правоохранительные органы.

https://ria.ru/20210826/pozhar-1747340396.html

https://ria.ru/20210826/pozhar-1747303865.html

https://ria.ru/20210825/pozhar-1747136176.html

верхняя пышма

свердловская область

первоуральск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, верхняя пышма, свердловская область, первоуральск, россия, природные пожары в россии