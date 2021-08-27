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В Свердловской области возбудили дела из-за лесных пожаров
В Свердловской области возбудили дела из-за лесных пожаров - РИА Новости, 27.08.2021
В Свердловской области возбудили дела из-за лесных пожаров
Три уголовных дела возбуждены в Свердловской области из-за лесных пожаров, сообщил журналистам главный государственный инспектор по пожарному надзору по... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T11:32
2021-08-27T11:32
происшествия
верхняя пышма
свердловская область
первоуральск
россия
природные пожары в россии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг – РИА Новости. Три уголовных дела возбуждены в Свердловской области из-за лесных пожаров, сообщил журналистам главный государственный инспектор по пожарному надзору по Свердловской области Станислав Шевелев.С конца прошлой недели в Свердловской области стоит аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов: столбик термометра несколько дней подряд днем достигал 34-35 градусов. На этом фоне осложнилась обстановка с природными пожарами в регионе. С прошлой недели горит лес в городском округе Первоуральск, где во вторник огонь приблизился к горнолыжному комплексу "Волчиха"."Нами на сегодняшний день возбуждены три уголовных дела. Первоочередные следственные действия в форме дознания проводятся. О результатах говорить пока преждевременно", - сказал Шевелев.Он уточнил, что два уголовных дела возбуждены по пожарам в Первоуральске и одно - по возгораниям в Верхней Пышме. Дела возбуждены по части 1 статьи 261 УК РФ ("Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности").Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов добавил, что после пожара в деревне Хомутовка под Первоуральском недалеко от места возгорания были задержаны и доставлены в органы полиции четыре человека."Это сотрудники организации, которая осуществляла выработку леса. Более 24 материалов мы в органы дознания для решения вопроса о возбуждении уголовных дел направили. 82% лесных пожаров в этом году – это пожары рукотворные, связанные с неосторожным обращением с огнем, с умышленными какими-то мероприятиями. Более 200 человек привлечено к административной ответственности за нарушение правил обращения с огнем в лесных массивах", - подчеркнул министр.По его словам, во время обследования кромки пожара рядом с СНТ "Патрушиха" и СНТ №82 под Первоуральском был обнаружен источник огня, который расценен как умышленный поджог. Все материалы по данным фактам направлены в правоохранительные органы.
https://ria.ru/20210826/pozhar-1747340396.html
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верхняя пышма
свердловская область
первоуральск
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происшествия, верхняя пышма, свердловская область, первоуральск, россия, природные пожары в россии
11:32 27.08.2021
 
В Свердловской области возбудили дела из-за лесных пожаров

Инспектор по пожарному надзору Свердловской области Шевелев: три дела возбудили из-за лесных пожаров

© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской областиТушение лесного пожара в Свердловской области
Тушение лесного пожара в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг – РИА Новости. Три уголовных дела возбуждены в Свердловской области из-за лесных пожаров, сообщил журналистам главный государственный инспектор по пожарному надзору по Свердловской области Станислав Шевелев.
С конца прошлой недели в Свердловской области стоит аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов: столбик термометра несколько дней подряд днем достигал 34-35 градусов. На этом фоне осложнилась обстановка с природными пожарами в регионе. С прошлой недели горит лес в городском округе Первоуральск, где во вторник огонь приблизился к горнолыжному комплексу "Волчиха".
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"Нами на сегодняшний день возбуждены три уголовных дела. Первоочередные следственные действия в форме дознания проводятся. О результатах говорить пока преждевременно", - сказал Шевелев.
Он уточнил, что два уголовных дела возбуждены по пожарам в Первоуральске и одно - по возгораниям в Верхней Пышме. Дела возбуждены по части 1 статьи 261 УК РФ ("Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности").
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Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов добавил, что после пожара в деревне Хомутовка под Первоуральском недалеко от места возгорания были задержаны и доставлены в органы полиции четыре человека.
"Это сотрудники организации, которая осуществляла выработку леса. Более 24 материалов мы в органы дознания для решения вопроса о возбуждении уголовных дел направили. 82% лесных пожаров в этом году – это пожары рукотворные, связанные с неосторожным обращением с огнем, с умышленными какими-то мероприятиями. Более 200 человек привлечено к административной ответственности за нарушение правил обращения с огнем в лесных массивах", - подчеркнул министр.
По его словам, во время обследования кромки пожара рядом с СНТ "Патрушиха" и СНТ №82 под Первоуральском был обнаружен источник огня, который расценен как умышленный поджог. Все материалы по данным фактам направлены в правоохранительные органы.
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