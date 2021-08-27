https://ria.ru/20210827/pozhar-1747612487.html
В Абхазии сообщили о почти двух тысячах привитых "Спутником Лайт"
В Абхазии сообщили о почти двух тысячах привитых "Спутником Лайт" - РИА Новости, 28.08.2021
В Абхазии сообщили о почти двух тысячах привитых "Спутником Лайт"
Более 1,8 тысячи человек в Абхазии привились от коронавируса российским препаратом "Спутник Лайт", сообщили журналистам в пресс-службе минздрава республики. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-27T23:36
2021-08-27T23:36
2021-08-28T02:32
в мире
распространение коронавируса
сухум
абхазия
россия
коронавирус covid-19
вакцина "спутник лайт"
вакцина "спутник v"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731305645_0:36:777:473_1920x0_80_0_0_f6224973121bc42d62b3921c68713f3c.jpg
СУХУМ, 28 авг - РИА Новости. Более 1,8 тысячи человек в Абхазии привились от коронавируса российским препаратом "Спутник Лайт", сообщили журналистам в пресс-службе минздрава республики.В начале августа в страну из России была доставлена партия вакцины "Спутник Лайт". В конце апреля в республику уже приходила партия вакцины из РФ - "Спутник V", в начале мая в Абхазии началась прививочная кампания.Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 24 819, выздоровевших — 20 508, включая лечившихся амбулаторно, 370 летальных случаев.
https://ria.ru/20210817/vaktsiny-1746018460.html
сухум
абхазия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731305645_50:0:726:507_1920x0_80_0_0_15fed662bd7e63090aeebb05c602e152.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сухум, абхазия, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник лайт", вакцина "спутник v"
23:36 27.08.2021 (обновлено: 02:32 28.08.2021)
В Абхазии сообщили о почти двух тысячах привитых "Спутником Лайт"
Минздрав Абхазии: более 1,8 тысячи человек привились от COVID-19 "Спутником Лайт"