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В Абхазии сообщили о почти двух тысячах привитых "Спутником Лайт"
В Абхазии сообщили о почти двух тысячах привитых "Спутником Лайт" - РИА Новости, 28.08.2021
В Абхазии сообщили о почти двух тысячах привитых "Спутником Лайт"
Более 1,8 тысячи человек в Абхазии привились от коронавируса российским препаратом "Спутник Лайт", сообщили журналистам в пресс-службе минздрава республики. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-27T23:36
2021-08-28T02:32
в мире
распространение коронавируса
сухум
абхазия
россия
коронавирус covid-19
вакцина "спутник лайт"
вакцина "спутник v"
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СУХУМ, 28 авг - РИА Новости. Более 1,8 тысячи человек в Абхазии привились от коронавируса российским препаратом "Спутник Лайт", сообщили журналистам в пресс-службе минздрава республики.В начале августа в страну из России была доставлена партия вакцины "Спутник Лайт". В конце апреля в республику уже приходила партия вакцины из РФ - "Спутник V", в начале мая в Абхазии началась прививочная кампания.Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 24 819, выздоровевших — 20 508, включая лечившихся амбулаторно, 370 летальных случаев.
https://ria.ru/20210817/vaktsiny-1746018460.html
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в мире, сухум, абхазия, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник лайт", вакцина "спутник v"
23:36 27.08.2021 (обновлено: 02:32 28.08.2021)
 
В Абхазии сообщили о почти двух тысячах привитых "Спутником Лайт"

Минздрав Абхазии: более 1,8 тысячи человек привились от COVID-19 "Спутником Лайт"

© Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкУпаковка однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт"
Упаковка однокомпонентной вакцины Спутник Лайт
© Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
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СУХУМ, 28 авг - РИА Новости. Более 1,8 тысячи человек в Абхазии привились от коронавируса российским препаратом "Спутник Лайт", сообщили журналистам в пресс-службе минздрава республики.
"С 10 по 27 августа в Абхазии российской вакциной "Спутник Лайт" провакцинировались 1 870 человек", - говорится в сообщении.
В начале августа в страну из России была доставлена партия вакцины "Спутник Лайт". В конце апреля в республику уже приходила партия вакцины из РФ - "Спутник V", в начале мая в Абхазии началась прививочная кампания.
Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 24 819, выздоровевших — 20 508, включая лечившихся амбулаторно, 370 летальных случаев.
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Распространение коронавирусаВ миреСухумАбхазияРоссияКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник Лайт"Вакцина "Спутник V"
 
 
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