https://ria.ru/20210827/pozhar-1747612487.html

В Абхазии сообщили о почти двух тысячах привитых "Спутником Лайт"

В Абхазии сообщили о почти двух тысячах привитых "Спутником Лайт" - РИА Новости, 28.08.2021

В Абхазии сообщили о почти двух тысячах привитых "Спутником Лайт"

Более 1,8 тысячи человек в Абхазии привились от коронавируса российским препаратом "Спутник Лайт", сообщили журналистам в пресс-службе минздрава республики. РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-27T23:36

2021-08-27T23:36

2021-08-28T02:32

в мире

распространение коронавируса

сухум

абхазия

россия

коронавирус covid-19

вакцина "спутник лайт"

вакцина "спутник v"

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СУХУМ, 28 авг - РИА Новости. Более 1,8 тысячи человек в Абхазии привились от коронавируса российским препаратом "Спутник Лайт", сообщили журналистам в пресс-службе минздрава республики.В начале августа в страну из России была доставлена партия вакцины "Спутник Лайт". В конце апреля в республику уже приходила партия вакцины из РФ - "Спутник V", в начале мая в Абхазии началась прививочная кампания.Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 24 819, выздоровевших — 20 508, включая лечившихся амбулаторно, 370 летальных случаев.

https://ria.ru/20210817/vaktsiny-1746018460.html

сухум

абхазия

россия

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в мире, сухум, абхазия, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник лайт", вакцина "спутник v"