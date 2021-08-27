https://ria.ru/20210827/pozhar-1747609231.html

На набережной в Сочи произошел пожар в кафе

На набережной в Сочи произошел пожар в кафе - РИА Новости, 27.08.2021

На набережной в Сочи произошел пожар в кафе

Площадь пожара в кафе на набережной в Сочи увеличилась до 500 квадратных метров, пожар локализован, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T22:56

2021-08-27T22:56

2021-08-27T23:05

происшествия

краснодарский край

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

коммерческая недвижимость

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e52629005db78508dd2b03461632ba8a.jpg

СОЧИ, 27 авг - РИА Новости. Площадь пожара в кафе на набережной в Сочи увеличилась до 500 квадратных метров, пожар локализован, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Краснодарскому краю."Локализация пожара в кафе на Приморском набережной Сочи зафиксирована в 21.58 на площади 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.Ранее отмечалось, что в районе центральной набережной "Маяк" в Сочи загорелось кафе. На место было отправлено 16 спасателей, четыре единицы спецтехники. На тушение пожара было подано пять пожарных стволов Дельта.

https://ria.ru/20210827/pozhar-1747456119.html

краснодарский край

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коммерческая недвижимость