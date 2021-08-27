https://ria.ru/20210827/pozhar-1747609231.html
На набережной в Сочи произошел пожар в кафе
На набережной в Сочи произошел пожар в кафе - РИА Новости, 27.08.2021
На набережной в Сочи произошел пожар в кафе
Площадь пожара в кафе на набережной в Сочи увеличилась до 500 квадратных метров, пожар локализован, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T22:56
2021-08-27T22:56
2021-08-27T23:05
происшествия
краснодарский край
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
коммерческая недвижимость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e52629005db78508dd2b03461632ba8a.jpg
СОЧИ, 27 авг - РИА Новости. Площадь пожара в кафе на набережной в Сочи увеличилась до 500 квадратных метров, пожар локализован, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Краснодарскому краю."Локализация пожара в кафе на Приморском набережной Сочи зафиксирована в 21.58 на площади 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.Ранее отмечалось, что в районе центральной набережной "Маяк" в Сочи загорелось кафе. На место было отправлено 16 спасателей, четыре единицы спецтехники. На тушение пожара было подано пять пожарных стволов Дельта.
https://ria.ru/20210827/pozhar-1747456119.html
краснодарский край
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51075e37b930dc86b0bd2baa70f84a3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коммерческая недвижимость
22:56 27.08.2021 (обновлено: 23:05 27.08.2021)
На набережной в Сочи произошел пожар в кафе
В Сочи площадь пожара в кафе на набережной составила 500 квадратных метров