https://ria.ru/20210827/pozhar-1747597117.html
В центре Москвы загорелась квартира
В центре Москвы загорелась квартира - РИА Новости, 27.08.2021
В центре Москвы загорелась квартира
Пожар в квартире на седьмом этаже жилого дома в центре Москвы ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T20:34
2021-08-27T20:34
2021-08-27T21:12
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Пожар в квартире на седьмом этаже жилого дома в центре Москвы ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.Ранее в пресс-службе сообщали о пожаре по адресу: улица Малая Грузинская, дом 38."В 20.40 пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
20:34 27.08.2021 (обновлено: 21:12 27.08.2021)
В центре Москвы загорелась квартира
В центре Москвы в многоэтажном доме загорелась квартира