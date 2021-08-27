https://ria.ru/20210827/pozhar-1747597117.html

В центре Москвы загорелась квартира

В центре Москвы загорелась квартира - РИА Новости, 27.08.2021

В центре Москвы загорелась квартира

Пожар в квартире на седьмом этаже жилого дома в центре Москвы ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T20:34

2021-08-27T20:34

2021-08-27T21:12

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Пожар в квартире на седьмом этаже жилого дома в центре Москвы ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.Ранее в пресс-службе сообщали о пожаре по адресу: улица Малая Грузинская, дом 38."В 20.40 пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210827/pozhar-1747452275.html

москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия