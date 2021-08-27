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В Тольятти возбудили уголовное дело из-за лесного пожара

В Тольятти возбудили уголовное дело из-за лесного пожара - РИА Новости, 27.08.2021

В Тольятти возбудили уголовное дело из-за лесного пожара

Уголовное дело возбуждено из-за лесного пожара в Тольятти Самарской области, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры региона. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T17:27

2021-08-27T17:27

2021-08-27T17:29

происшествия

тольятти

самарская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

природные пожары в россии

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САМАРА, 27 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено из-за лесного пожара в Тольятти Самарской области, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры региона.Как сообщала мэрия, вечером 25 августа на территории 3-го квартала Тольяттинского участкового лесничества было зафиксировано возгорание. Утром 26 августа пожар локализовали. Мэр Тольятти Николай Ренц заявлял, что предварительной причиной пожара считается поджог."Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по факту поджога лесных насаждений в Тольятти. Дело возбуждено территориальным органом дознания МЧС по части 2 статьи 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений с причинением крупного ущерба)", - говорится в сообщении.По данным прокуратуры, установлено, что в результате лесного низового пожара выгорело 31,7 гектара леса. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление виновных лиц.

https://ria.ru/20210826/pozhar-1747303865.html

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происшествия, тольятти, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, природные пожары в россии