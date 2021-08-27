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В китайском городе Далянь загорелась высотка
В китайском городе Далянь загорелась высотка - РИА Новости, 27.08.2021
В китайском городе Далянь загорелась высотка
Сильный пожар произошел в высотном здании в городе Далянь китайской северо-восточной провинции Ляонин, информации о жертвах не поступало, говорится в сообщении... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T16:22
2021-08-27T16:58
в мире
далянь
китай
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ПЕКИН, 27 авг - РИА Новости. Сильный пожар произошел в высотном здании в городе Далянь китайской северо-восточной провинции Ляонин, информации о жертвах не поступало, говорится в сообщении пожарного управления города Далянь.Местное пожарное управление в 16.02 по местному времени (11.02 мск) получило сообщение о возгорании в высотном здании "Кайсюань Гоцзи". Сообщалось, что здание горит с внешней стороны. Однако в социальных сетях распространились многочисленных видео, где видно, что большая часть здания охвачена огнем.На место прибыли 68 пожарных машин и 366 пожарных."Здание "Кайсюань Гоцзи" - это многоквартирный дом, в котором в настоящее время проживают в общей сложности 419 семей (818 человек)", - говорится в сообщении отдела пропаганды нового района Цзиньпу города Далянь в соцсети Weibo.Отмечается, что после возникновения не было обнаружено ни одного попавшего в ловушку человека или пострадавшего.Сообщается, что пожар начался в одной из квартир на 19 этаже около 16.00 по местному времени (11.000 мск), владелец квартиры сразу направился в домоуправление за помощью, когда он вместе с сотрудниками домоуправления вернулся в квартиру, она уже была заполнена густым дымом, после чего вызвали пожарных.В настоящий момент газ и электроснабжение в здании отключены, причина возгорания выясняется.
https://ria.ru/20210317/neboskreb-1601518924.html
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Сильный пожар в китайской высотке. Видео очевидцев
Сильный пожар произошел в высотном здании в китайском городе Далянь, сообщений о жертвах и пострадавших не поступало.
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в мире, далянь, китай
16:22 27.08.2021 (обновлено: 16:58 27.08.2021)
 
В китайском городе Далянь загорелась высотка

Сильный пожар произошел в высотном здании в китайском городе Далянь

Читать ria.ru в
ПЕКИН, 27 авг - РИА Новости. Сильный пожар произошел в высотном здании в городе Далянь китайской северо-восточной провинции Ляонин, информации о жертвах не поступало, говорится в сообщении пожарного управления города Далянь.
Местное пожарное управление в 16.02 по местному времени (11.02 мск) получило сообщение о возгорании в высотном здании "Кайсюань Гоцзи". Сообщалось, что здание горит с внешней стороны. Однако в социальных сетях распространились многочисленных видео, где видно, что большая часть здания охвачена огнем.
На место прибыли 68 пожарных машин и 366 пожарных.
"Здание "Кайсюань Гоцзи" - это многоквартирный дом, в котором в настоящее время проживают в общей сложности 419 семей (818 человек)", - говорится в сообщении отдела пропаганды нового района Цзиньпу города Далянь в соцсети Weibo.
Отмечается, что после возникновения не было обнаружено ни одного попавшего в ловушку человека или пострадавшего.
Сообщается, что пожар начался в одной из квартир на 19 этаже около 16.00 по местному времени (11.000 мск), владелец квартиры сразу направился в домоуправление за помощью, когда он вместе с сотрудниками домоуправления вернулся в квартиру, она уже была заполнена густым дымом, после чего вызвали пожарных.
В настоящий момент газ и электроснабжение в здании отключены, причина возгорания выясняется.
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