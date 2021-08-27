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В Новой Москве загорелось общежитие
В Новой Москве загорелось общежитие - РИА Новости, 27.08.2021
В Новой Москве загорелось общежитие
Двухэтажное общежитие загорелось в Новой Москве, из здания спасены два человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T15:28
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происшествия
саларьево (москва)
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Двухэтажное общежитие загорелось в Новой Москве, из здания спасены два человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.Из здания были спасены два человека, добавили в пресс-службе."В деревне Саларьево (улица Московская, дом 1) происходило возгорание в одном из помещений на втором этаже двухэтажного здания общежития. Площадь пожара составила десять квадратных метров... Принятыми мерами в 15.16 пожар был ликвидирован", - сказал собеседник агентства.В пресс-службе добавили, что сведений о пострадавших не поступало.
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происшествия, саларьево (москва), новая москва
15:28 27.08.2021 (обновлено: 15:35 27.08.2021)
 
В Новой Москве загорелось общежитие

Двухэтажное общежитие загорелось в деревне Саларьево в Новой Москве

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Двухэтажное общежитие загорелось в Новой Москве, из здания спасены два человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Из здания были спасены два человека, добавили в пресс-службе.
"В деревне Саларьево (улица Московская, дом 1) происходило возгорание в одном из помещений на втором этаже двухэтажного здания общежития. Площадь пожара составила десять квадратных метров... Принятыми мерами в 15.16 пожар был ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе добавили, что сведений о пострадавших не поступало.
 
ПроисшествияСаларьево (Москва)Новая Москва
 
 
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