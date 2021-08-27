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В Новой Москве загорелось общежитие

В Новой Москве загорелось общежитие - РИА Новости, 27.08.2021

В Новой Москве загорелось общежитие

Двухэтажное общежитие загорелось в Новой Москве, из здания спасены два человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T15:28

2021-08-27T15:28

2021-08-27T15:35

происшествия

саларьево (москва)

новая москва

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Двухэтажное общежитие загорелось в Новой Москве, из здания спасены два человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.Из здания были спасены два человека, добавили в пресс-службе."В деревне Саларьево (улица Московская, дом 1) происходило возгорание в одном из помещений на втором этаже двухэтажного здания общежития. Площадь пожара составила десять квадратных метров... Принятыми мерами в 15.16 пожар был ликвидирован", - сказал собеседник агентства.В пресс-службе добавили, что сведений о пострадавших не поступало.

саларьево (москва)

новая москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, саларьево (москва), новая москва