Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210827/pozhar-1747456119.html
СК завел дело после гибели людей при пожаре в пятиэтажке в Екатеринбурге
СК завел дело после гибели людей при пожаре в пятиэтажке в Екатеринбурге - РИА Новости, 27.08.2021
СК завел дело после гибели людей при пожаре в пятиэтажке в Екатеринбурге
Следователи завели уголовное дело после гибели двух человек при пожаре в пятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T09:27
2021-08-27T11:23
происшествия
екатеринбург
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747466511_0:78:1018:650_1920x0_80_0_0_5a20e27113451c71c8181b0c022b9dce.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг – РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после гибели двух человек при пожаре в пятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.Кровля пятиэтажного дома загорелась ночью в пятницу, площадь пожара составила 780 квадратных метров. Всего было эвакуировано 65 человек, включая семь детей. Два человека погибли, СК начал проверку. По данным прокуратуры, неосторожное обращение с огнем рассматривается в качестве основной версии причины пожара."В ночь на 27 августа в правоохранительные органы города Екатеринбурга поступило сообщение о том, что в одной из квартир жилого дома по улице Мичурина в Екатеринбурге в ходе тушения пожара обнаружены тела мужчины и женщины (супругов). Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии, по данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - говорится в сообщении.
екатеринбург
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Спасатели на месте пожара в пятиэтажке в Екатеринбурге
Основная версия происхождения пожара в екатеринбургской пятиэтажке, жертвами которого стали два человека, – неосторожное обращение с огнем, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Трагедия произошла в ночь на пятницу, площадь возгорания составила 780 квадратных метров, из здания эвакуировали 65 человек, включая семерых детей.
2021-08-27T09:27
true
PT1M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747466511_155:0:1022:650_1920x0_80_0_0_57e8997c6b8d74e451de5558b59ad8b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, екатеринбург, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), видео
СК завел дело после гибели людей при пожаре в пятиэтажке в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг – РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после гибели двух человек при пожаре в пятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
2021-08-27T09:27
true
PT1M12S
09:27 27.08.2021 (обновлено: 11:23 27.08.2021)
 
СК завел дело после гибели людей при пожаре в пятиэтажке в Екатеринбурге

СК завел дело после гибели двух человек при пожаре в пятиэтажке в Екатеринбурге

© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской областиСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в пятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в пятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг – РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после гибели двух человек при пожаре в пятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
Кровля пятиэтажного дома загорелась ночью в пятницу, площадь пожара составила 780 квадратных метров. Всего было эвакуировано 65 человек, включая семь детей. Два человека погибли, СК начал проверку. По данным прокуратуры, неосторожное обращение с огнем рассматривается в качестве основной версии причины пожара.
"В ночь на 27 августа в правоохранительные органы города Екатеринбурга поступило сообщение о том, что в одной из квартир жилого дома по улице Мичурина в Екатеринбурге в ходе тушения пожара обнаружены тела мужчины и женщины (супругов). Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии, по данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияЕкатеринбургСвердловская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Пушков рассказал, что "скрывают" плакаты с Калининградом в составе Германии
05:00США нанесли воздушный удар в Афганистане после теракте в Кабуле
04:39Глава МИД Словакии заявил, что талибы помешали эвакуировать 20 афганцев
04:27На Украине рассказали об ультиматуме Меркель, Путина и Байдена Зеленскому
04:18В Кувейте опровергли сообщения о ракетах, пересекших границы страны
04:11Эксперт рассказал, как защитить телефон от "клонирования" мошенниками
03:49Россия доставила гуманитарную помощь на Гаити
03:39В России создали оснащенный двигателями боевой экзоскелет
03:37Для ВМФ разработали беспилотник с уникальной автономностью
03:30Источники назвали предварительную дату пуска российской станции "Луна-25"
03:25В Роспотребнадзоре назвали способ победить постковидный синдром
03:20В Британии заявили о возможном сотрудничестве США с талибами в борьбе с ИГ*
03:13Россиянам рассказали, как сберечь деньги в поездках
03:10ВМФ может получить новый подводный мини-беспилотник
03:03СМИ: в ДТП на юге Перу погибли 15 человек
03:00Хранение вещей в подъезде может грозить штрафом, предупредили юристы
02:50Эксперт заявил, что ядром "Талибана"* могут быть завербованные ЦРУ агенты
02:42В Раде подыскали "статью" для ареста Зеленского
02:13Врач рассказала, кому опасно худеть
02:12МЧС назвало предварительную причину пожара в больнице в Ярославле
Лента новостейМолния