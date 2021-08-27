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СК завел дело после гибели людей при пожаре в пятиэтажке в Екатеринбурге

СК завел дело после гибели людей при пожаре в пятиэтажке в Екатеринбурге - РИА Новости, 27.08.2021

СК завел дело после гибели людей при пожаре в пятиэтажке в Екатеринбурге

Следователи завели уголовное дело после гибели двух человек при пожаре в пятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T09:27

2021-08-27T09:27

2021-08-27T11:23

происшествия

екатеринбург

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг – РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после гибели двух человек при пожаре в пятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.Кровля пятиэтажного дома загорелась ночью в пятницу, площадь пожара составила 780 квадратных метров. Всего было эвакуировано 65 человек, включая семь детей. Два человека погибли, СК начал проверку. По данным прокуратуры, неосторожное обращение с огнем рассматривается в качестве основной версии причины пожара."В ночь на 27 августа в правоохранительные органы города Екатеринбурга поступило сообщение о том, что в одной из квартир жилого дома по улице Мичурина в Екатеринбурге в ходе тушения пожара обнаружены тела мужчины и женщины (супругов). Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии, по данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - говорится в сообщении.

екатеринбург

свердловская область

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Спасатели на месте пожара в пятиэтажке в Екатеринбурге Основная версия происхождения пожара в екатеринбургской пятиэтажке, жертвами которого стали два человека, – неосторожное обращение с огнем, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Трагедия произошла в ночь на пятницу, площадь возгорания составила 780 квадратных метров, из здания эвакуировали 65 человек, включая семерых детей. 2021-08-27T09:27 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, екатеринбург, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), видео