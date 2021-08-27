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СК завел дело после гибели людей при пожаре в пятиэтажке в Екатеринбурге
СК завел дело после гибели людей при пожаре в пятиэтажке в Екатеринбурге - РИА Новости, 27.08.2021
СК завел дело после гибели людей при пожаре в пятиэтажке в Екатеринбурге
Следователи завели уголовное дело после гибели двух человек при пожаре в пятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T09:27
2021-08-27T09:27
2021-08-27T11:23
происшествия
екатеринбург
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг – РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после гибели двух человек при пожаре в пятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.Кровля пятиэтажного дома загорелась ночью в пятницу, площадь пожара составила 780 квадратных метров. Всего было эвакуировано 65 человек, включая семь детей. Два человека погибли, СК начал проверку. По данным прокуратуры, неосторожное обращение с огнем рассматривается в качестве основной версии причины пожара."В ночь на 27 августа в правоохранительные органы города Екатеринбурга поступило сообщение о том, что в одной из квартир жилого дома по улице Мичурина в Екатеринбурге в ходе тушения пожара обнаружены тела мужчины и женщины (супругов). Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии, по данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - говорится в сообщении.
екатеринбург
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Спасатели на месте пожара в пятиэтажке в Екатеринбурге
Основная версия происхождения пожара в екатеринбургской пятиэтажке, жертвами которого стали два человека, – неосторожное обращение с огнем, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Трагедия произошла в ночь на пятницу, площадь возгорания составила 780 квадратных метров, из здания эвакуировали 65 человек, включая семерых детей.
2021-08-27T09:27
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РИА Новости
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происшествия, екатеринбург, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), видео
09:27 27.08.2021 (обновлено: 11:23 27.08.2021)
СК завел дело после гибели людей при пожаре в пятиэтажке в Екатеринбурге
СК завел дело после гибели двух человек при пожаре в пятиэтажке в Екатеринбурге