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Прокуратура назвала возможную причину пожара в пятиэтажке в Екатеринбурге
Прокуратура назвала возможную причину пожара в пятиэтажке в Екатеринбурге - РИА Новости, 27.08.2021
Прокуратура назвала возможную причину пожара в пятиэтажке в Екатеринбурге
Основная версия происхождения пожара в екатеринбургской пятиэтажке, жертвами которого стали два человека, — неосторожное обращение с огнем, сообщили в... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T08:24
2021-08-27T11:24
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг — РИА Новости. Основная версия происхождения пожара в екатеринбургской пятиэтажке, жертвами которого стали два человека, — неосторожное обращение с огнем, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.Трагедия произошла в ночь на пятницу, площадь возгорания составила 780 квадратных метров, из здания эвакуировали 65 человек, включая семерых детей.По предварительным данным, огонь мог распространиться из квартиры на пятом этаже, ее жильцы погибли, это мужчина 1972 года рождения и женщина 1967 года рождения.Прокуратура проверит соблюдение требований пожарной безопасности со стороны управляющей компании.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Спасатели на месте пожара в пятиэтажке в Екатеринбурге
Основная версия происхождения пожара в екатеринбургской пятиэтажке, жертвами которого стали два человека, – неосторожное обращение с огнем, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Трагедия произошла в ночь на пятницу, площадь возгорания составила 780 квадратных метров, из здания эвакуировали 65 человек, включая семерых детей.
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происшествия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф)
08:24 27.08.2021 (обновлено: 11:24 27.08.2021)
 
Прокуратура назвала возможную причину пожара в пятиэтажке в Екатеринбурге

Прокуратура: неосторожное обращение с огнем могло стать причиной пожара в пятиэтажке в Екатеринбурге

© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской областиСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в пятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в пятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг — РИА Новости. Основная версия происхождения пожара в екатеринбургской пятиэтажке, жертвами которого стали два человека, — неосторожное обращение с огнем, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Точная причина и очаг пожара будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы", — добавляется в релизе.

Трагедия произошла в ночь на пятницу, площадь возгорания составила 780 квадратных метров, из здания эвакуировали 65 человек, включая семерых детей.
По предварительным данным, огонь мог распространиться из квартиры на пятом этаже, ее жильцы погибли, это мужчина 1972 года рождения и женщина 1967 года рождения.
Прокуратура проверит соблюдение требований пожарной безопасности со стороны управляющей компании.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 10:37
Крупные пожары в жилых домах в России в 2020-2021 годах
 
ПроисшествияЕкатеринбургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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