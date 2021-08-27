https://ria.ru/20210827/pozhar-1747452275.html

Прокуратура назвала возможную причину пожара в пятиэтажке в Екатеринбурге

Прокуратура назвала возможную причину пожара в пятиэтажке в Екатеринбурге - РИА Новости, 27.08.2021

Прокуратура назвала возможную причину пожара в пятиэтажке в Екатеринбурге

Основная версия происхождения пожара в екатеринбургской пятиэтажке, жертвами которого стали два человека, — неосторожное обращение с огнем, сообщили в... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T08:24

2021-08-27T08:24

2021-08-27T11:24

происшествия

екатеринбург

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг — РИА Новости. Основная версия происхождения пожара в екатеринбургской пятиэтажке, жертвами которого стали два человека, — неосторожное обращение с огнем, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.Трагедия произошла в ночь на пятницу, площадь возгорания составила 780 квадратных метров, из здания эвакуировали 65 человек, включая семерых детей.По предварительным данным, огонь мог распространиться из квартиры на пятом этаже, ее жильцы погибли, это мужчина 1972 года рождения и женщина 1967 года рождения.Прокуратура проверит соблюдение требований пожарной безопасности со стороны управляющей компании.

https://ria.ru/20210707/pozhary-1740214260.html

екатеринбург

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2021

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Спасатели на месте пожара в пятиэтажке в Екатеринбурге Основная версия происхождения пожара в екатеринбургской пятиэтажке, жертвами которого стали два человека, – неосторожное обращение с огнем, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Трагедия произошла в ночь на пятницу, площадь возгорания составила 780 квадратных метров, из здания эвакуировали 65 человек, включая семерых детей. 2021-08-27T08:24 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф)