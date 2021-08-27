https://ria.ru/20210827/pozhar-1747452275.html
Прокуратура назвала возможную причину пожара в пятиэтажке в Екатеринбурге
Прокуратура назвала возможную причину пожара в пятиэтажке в Екатеринбурге - РИА Новости, 27.08.2021
Прокуратура назвала возможную причину пожара в пятиэтажке в Екатеринбурге
Основная версия происхождения пожара в екатеринбургской пятиэтажке, жертвами которого стали два человека, — неосторожное обращение с огнем, сообщили в... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T08:24
2021-08-27T08:24
2021-08-27T11:24
происшествия
екатеринбург
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747454776_0:0:1156:650_1920x0_80_0_0_ff2d7b0e0582d000f8f1b4e9124b9de7.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг — РИА Новости. Основная версия происхождения пожара в екатеринбургской пятиэтажке, жертвами которого стали два человека, — неосторожное обращение с огнем, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.Трагедия произошла в ночь на пятницу, площадь возгорания составила 780 квадратных метров, из здания эвакуировали 65 человек, включая семерых детей.По предварительным данным, огонь мог распространиться из квартиры на пятом этаже, ее жильцы погибли, это мужчина 1972 года рождения и женщина 1967 года рождения.Прокуратура проверит соблюдение требований пожарной безопасности со стороны управляющей компании.
https://ria.ru/20210707/pozhary-1740214260.html
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747454776_145:0:1012:650_1920x0_80_0_0_2a0f8d9149b6447963b1d24fd77bbed7.jpg
Спасатели на месте пожара в пятиэтажке в Екатеринбурге
Основная версия происхождения пожара в екатеринбургской пятиэтажке, жертвами которого стали два человека, – неосторожное обращение с огнем, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Трагедия произошла в ночь на пятницу, площадь возгорания составила 780 квадратных метров, из здания эвакуировали 65 человек, включая семерых детей.
2021-08-27T08:24
true
PT1M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф)
08:24 27.08.2021 (обновлено: 11:24 27.08.2021)
Прокуратура назвала возможную причину пожара в пятиэтажке в Екатеринбурге
Прокуратура: неосторожное обращение с огнем могло стать причиной пожара в пятиэтажке в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг — РИА Новости. Основная версия происхождения пожара в екатеринбургской пятиэтажке, жертвами которого стали два человека, — неосторожное обращение с огнем, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
"Точная причина и очаг пожара будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы", — добавляется в релизе.
Трагедия произошла в ночь на пятницу, площадь возгорания составила 780 квадратных метров, из здания эвакуировали 65 человек, включая семерых детей.
По предварительным данным, огонь мог распространиться из квартиры на пятом этаже, ее жильцы погибли, это мужчина 1972 года рождения и женщина 1967 года рождения.
Прокуратура проверит соблюдение требований пожарной безопасности со стороны управляющей компании.