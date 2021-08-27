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В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в жилом доме
В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в жилом доме - РИА Новости, 27.08.2021
В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в жилом доме
Открытое горение в жилом пятиэтажном доме в Екатеринбурге, где погибли два человека, ликвидировано, сообщает ГУМЧС России по Свердловской области. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T05:00
2021-08-27T05:00
2021-08-27T05:02
происшествия
екатеринбург
свердловская область
россия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Открытое горение в жилом пятиэтажном доме в Екатеринбурге, где погибли два человека, ликвидировано, сообщает ГУМЧС России по Свердловской области."Имеется информация о двух погибших... В 5.09 (3.09 мск) открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Причину пожара все еще устанавливают, сгоревшие конструкции проливают и разбирают.Кровля пятиэтажного дома загорелась ночью в Екатеринбурге, огонь был локализован на площади 780 квадратных метров. Всего было эвакуировано 65 человек, включая семь детей. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что, по предварительным данным, погибли два человека.
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происшествия, екатеринбург, свердловская область, россия
05:00 27.08.2021 (обновлено: 05:02 27.08.2021)
В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в жилом доме
В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в жилой пятиэтажке, где погибли два человека