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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210827/polisskiy-1747546865.html
Николай Полисский стал лауреатом почетной премии "Инновация-2021"
Николай Полисский стал лауреатом почетной премии "Инновация-2021" - РИА Новости, 27.08.2021
Николай Полисский стал лауреатом почетной премии "Инновация-2021"
Художник, скульптор и один из основателей "Архстояния" Николай Полисский награжден за вклад в развитие современного искусства премией "Инновация-2021". РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T20:20
2021-08-27T20:20
культура
нижегородская область
нижний новгород
николай полисский
выставки
новости культуры
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
гцси
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Художник, скульптор и один из основателей "Архстояния" Николай Полисский награжден за вклад в развитие современного искусства премией "Инновация-2021".Статуэтку знаменитому художнику вручил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на торжественной церемонии, которая в третий раз прошла в Нижнем Новгороде. В этом году номинанты боролись за награды и призовой фонд в размере трех миллионов рублей в семи основных категориях: "Проект года", "Куратор года", "Художник года", "Региональный проект", "Новая генерация", "Образовательный проект", "Книга года", а также двух внеконкурсных — "За вклад в развитие современного искусства" и "За поддержку современного искусства России".С 25 июня по 29 августа все желающие могли ознакомиться с работами номинантов на выставке, которая проходит в Волго-Вятском филиале ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ Нижний Новгород – Арсенал). Премию "Инновация" учредили в 2005 году, чтобы поддержать авторов, работающих в области современного искусства, и выявить важнейшие художественные достижения и привлечь к ним внимание широкой общественности.С 2019 года "Инновацию" проводит команда Волго-Вятского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ Нижний Новгород – Арсенал) совместно с Правительством Нижегородской области.
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нижегородская область, нижний новгород, николай полисский, выставки, новости культуры, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, гцси
20:20 27.08.2021
 

Николай Полисский стал лауреатом почетной премии "Инновация-2021"

© Фото : пресс-службой ГУМ-Red-Line/Дмитрий ЧунтулНиколай Полисский
Николай Полисский - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© Фото : пресс-службой ГУМ-Red-Line/Дмитрий Чунтул
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Художник, скульптор и один из основателей "Архстояния" Николай Полисский награжден за вклад в развитие современного искусства премией "Инновация-2021".
Статуэтку знаменитому художнику вручил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на торжественной церемонии, которая в третий раз прошла в Нижнем Новгороде.
В этом году номинанты боролись за награды и призовой фонд в размере трех миллионов рублей в семи основных категориях: "Проект года", "Куратор года", "Художник года", "Региональный проект", "Новая генерация", "Образовательный проект", "Книга года", а также двух внеконкурсных — "За вклад в развитие современного искусства" и "За поддержку современного искусства России".
С 25 июня по 29 августа все желающие могли ознакомиться с работами номинантов на выставке, которая проходит в Волго-Вятском филиале ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ Нижний Новгород – Арсенал).
Премию "Инновация" учредили в 2005 году, чтобы поддержать авторов, работающих в области современного искусства, и выявить важнейшие художественные достижения и привлечь к ним внимание широкой общественности.
С 2019 года "Инновацию" проводит команда Волго-Вятского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ Нижний Новгород – Арсенал) совместно с Правительством Нижегородской области.
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КультураНижегородская областьНижний НовгородНиколай ПолисскийВыставкиНовости культурыГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаГЦСИ
 
 
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