https://ria.ru/20210827/polisskiy-1747546865.html

Николай Полисский стал лауреатом почетной премии "Инновация-2021"

Николай Полисский стал лауреатом почетной премии "Инновация-2021" - РИА Новости, 27.08.2021

Николай Полисский стал лауреатом почетной премии "Инновация-2021"

Художник, скульптор и один из основателей "Архстояния" Николай Полисский награжден за вклад в развитие современного искусства премией "Инновация-2021". РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T20:20

2021-08-27T20:20

2021-08-27T20:20

культура

нижегородская область

нижний новгород

николай полисский

выставки

новости культуры

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

гцси

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Художник, скульптор и один из основателей "Архстояния" Николай Полисский награжден за вклад в развитие современного искусства премией "Инновация-2021".Статуэтку знаменитому художнику вручил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на торжественной церемонии, которая в третий раз прошла в Нижнем Новгороде. В этом году номинанты боролись за награды и призовой фонд в размере трех миллионов рублей в семи основных категориях: "Проект года", "Куратор года", "Художник года", "Региональный проект", "Новая генерация", "Образовательный проект", "Книга года", а также двух внеконкурсных — "За вклад в развитие современного искусства" и "За поддержку современного искусства России".С 25 июня по 29 августа все желающие могли ознакомиться с работами номинантов на выставке, которая проходит в Волго-Вятском филиале ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ Нижний Новгород – Арсенал). Премию "Инновация" учредили в 2005 году, чтобы поддержать авторов, работающих в области современного искусства, и выявить важнейшие художественные достижения и привлечь к ним внимание широкой общественности.С 2019 года "Инновацию" проводит команда Волго-Вятского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ Нижний Новгород – Арсенал) совместно с Правительством Нижегородской области.

https://ria.ru/20210725/arkhstoyanie-1742583150.html

нижегородская область

нижний новгород

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нижегородская область, нижний новгород, николай полисский, выставки, новости культуры, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, гцси