https://ria.ru/20210827/poliklinika-1747513494.html

В Оренбургском городе Гай после капремонта открыли поликлинику

В Оренбургском городе Гай после капремонта открыли поликлинику - РИА Новости, 27.08.2021

В Оренбургском городе Гай после капремонта открыли поликлинику

Поликлиника при горбольнице открылась после капитального ремонта в городе Гай Оренбургской области, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T14:13

2021-08-27T14:13

2021-08-27T14:13

оренбургская область

оренбургская область

гайский горно-обогатительный комбинат

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 27 авг — РИА Новости. Поликлиника при горбольнице открылась после капитального ремонта в городе Гай Оренбургской области, сообщает пресс-служба областного правительства."Капитальный ремонт поликлиники, которая обслуживает почти 33 тысячи человек, не проводился 20 лет. Сегодня мы не только целиком обновили здание, но и закупили новое оборудование. Все это – результат эффективного партнерства региона, муниципалитета и УГМК в лице Гайского горно-обогатительного комбината ", - сказал губернатор области Денис Паслер, посетивший медучреждение.Капитальный ремонт поликлиники стартовал в 2020 году. В этом году работы проводились на первом этаже медучреждения: там заменили инженерные коммуникации, окна, двери, систему освещения. Отремонтированы пол, стены, потолок. Для большего комфорта медперсонала и пациентов в здании провели перепланировку помещений, за счет чего появилось больше свободного пространства.Для разделения потоков сделан отдельный вход в инфекционный кабинет. В здании смонтировали систему видеонаблюдения, установили удобную навигацию. ​ Реконструирована центральная входная группа, преобразилась и территория учреждения: перед поликлиникой заасфальтировали площадку, установили входные ворота, привели в порядок зеленые насаждения.По информации пресс-службы, инвестиции Гайского ГОКа в обновление медицинского учреждения составили более 34 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210811/remont-1745304517.html

оренбургская область

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оренбургская область, гайский горно-обогатительный комбинат, денис паслер