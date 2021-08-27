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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210827/poklonskaya-1747594934.html
Поклонская переболела COVID-19
Поклонская переболела COVID-19 - РИА Новости, 27.08.2021
Поклонская переболела COVID-19
Депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила РИА Новости, что переболела коронавирусной инфекцией. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T20:15
2021-08-27T20:15
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила РИА Новости, что переболела коронавирусной инфекцией."Болела коронавирусом. Температура была, но, слава Богу, выздоровела", - сказала она.Поклонская заявила, что во время болезни стала свидетелем ряда недоработок в системе здравоохранения."К примеру, на мою просьбу подсказать номер телефона для вызова на дом медика для сдачи анализов на COVID-19 не смог ответить даже министр здравоохранения республики", - отметила она.
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общество, здоровье - общество, наталья поклонская, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
20:15 27.08.2021
 
Поклонская переболела COVID-19

Поклонская переболела COVID-19 и отметила недоработки в системе здравоохранения

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская во время онлайн-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Наталья Поклонская во время онлайн-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила РИА Новости, что переболела коронавирусной инфекцией.
"Болела коронавирусом. Температура была, но, слава Богу, выздоровела", - сказала она.
Поклонская заявила, что во время болезни стала свидетелем ряда недоработок в системе здравоохранения.
"К примеру, на мою просьбу подсказать номер телефона для вызова на дом медика для сдачи анализов на COVID-19 не смог ответить даже министр здравоохранения республики", - отметила она.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоНаталья ПоклонскаяКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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