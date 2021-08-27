https://ria.ru/20210827/poklonskaya-1747594934.html

Поклонская переболела COVID-19

Поклонская переболела COVID-19 - РИА Новости, 27.08.2021

Поклонская переболела COVID-19

Депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила РИА Новости, что переболела коронавирусной инфекцией. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T20:15

2021-08-27T20:15

2021-08-27T20:15

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

наталья поклонская

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила РИА Новости, что переболела коронавирусной инфекцией."Болела коронавирусом. Температура была, но, слава Богу, выздоровела", - сказала она.Поклонская заявила, что во время болезни стала свидетелем ряда недоработок в системе здравоохранения."К примеру, на мою просьбу подсказать номер телефона для вызова на дом медика для сдачи анализов на COVID-19 не смог ответить даже министр здравоохранения республики", - отметила она.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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