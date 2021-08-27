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У Поклонской есть шанс преуспеть в роли посла, заявили в Крыму
У Поклонской есть шанс преуспеть в роли посла, заявили в Крыму - РИА Новости, 27.08.2021
У Поклонской есть шанс преуспеть в роли посла, заявили в Крыму
Глава Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук заявил, что у заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T14:46
2021-08-27T14:48
политика
республика крым
кабо-верде
наталья поклонская
александр форманчук
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости. Глава Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук заявил, что у заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской есть шанс преуспеть в роли посла, ее личные и профессиональные качества достаточны для карьеры дипломата.Первый замглавы думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков сообщил РИА Новости, что заседание комитета по вопросу назначения его замглавы Поклонской послом в Кабо-Верде состоится в ближайшее время. О том, что законодатель может стать послом РФ в республике, ранее сообщило РБК. Сама Поклонская не стала комментировать возможное конкретное назначение. Кандидатуры послов РФ вносят в парламент для согласования."У Поклонской есть хороший шанс преуспеть в роли посла. С одной стороны – это особая и непростая миссия, с другой – ее жизненного опыта, в том числе на посту прокурора и в качестве депутата, должно хватить, чтобы сделать себе карьеру в дипломатической сфере", - сказал Форманчук РИА Новости.При этом, по его мнению, решающим в вопросе назначения должно стать отношение самой Поклонской к карьере дипломата."Важно, насколько она ответственно готова изменить свою жизнь и стать послом России. Это выбор самой Поклонской. Все остальное пока только предположения", - подчеркнул Форманчук.Поклонская в конце мая объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз "Единой России" и отказе от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с новой работой. Депутат намекнула, что ей предложена работа, связанная со службой, только не уточнила, в каких органах. В видеообращении в Telegram-канале она, в частности, заявила, что "снова сможет надеть китель, только пусть останется интригой, какой именно".
https://ria.ru/20210827/poklonskaya-1747460006.html
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политика, республика крым, кабо-верде, наталья поклонская, александр форманчук, россия
14:46 27.08.2021 (обновлено: 14:48 27.08.2021)
 
У Поклонской есть шанс преуспеть в роли посла, заявили в Крыму

Глава Общественной палаты Крыма Форманчук: Поклонской должно хватить опыта для дипломатической сферы

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская во время пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская во время пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости. Глава Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук заявил, что у заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской есть шанс преуспеть в роли посла, ее личные и профессиональные качества достаточны для карьеры дипломата.
Первый замглавы думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков сообщил РИА Новости, что заседание комитета по вопросу назначения его замглавы Поклонской послом в Кабо-Верде состоится в ближайшее время. О том, что законодатель может стать послом РФ в республике, ранее сообщило РБК. Сама Поклонская не стала комментировать возможное конкретное назначение. Кандидатуры послов РФ вносят в парламент для согласования.
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
Вчера, 09:55
В Госдуме анонсировали заседание по вопросу назначения Поклонской послом
"У Поклонской есть хороший шанс преуспеть в роли посла. С одной стороны – это особая и непростая миссия, с другой – ее жизненного опыта, в том числе на посту прокурора и в качестве депутата, должно хватить, чтобы сделать себе карьеру в дипломатической сфере", - сказал Форманчук РИА Новости.
При этом, по его мнению, решающим в вопросе назначения должно стать отношение самой Поклонской к карьере дипломата.
Заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
Вчера, 01:35
РБК: Поклонскую хотят назначить послом России в Кабо-Верде
"Важно, насколько она ответственно готова изменить свою жизнь и стать послом России. Это выбор самой Поклонской. Все остальное пока только предположения", - подчеркнул Форманчук.
Поклонская в конце мая объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз "Единой России" и отказе от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с новой работой. Депутат намекнула, что ей предложена работа, связанная со службой, только не уточнила, в каких органах. В видеообращении в Telegram-канале она, в частности, заявила, что "снова сможет надеть китель, только пусть останется интригой, какой именно".
 
ПолитикаРеспублика КрымКабо-ВердеНаталья ПоклонскаяАлександр ФорманчукРоссия
 
 
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