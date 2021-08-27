14:46 27.08.2021 (обновлено: 14:48 27.08.2021)
У Поклонской есть шанс преуспеть в роли посла, заявили в Крыму
Глава Общественной палаты Крыма Форманчук: Поклонской должно хватить опыта для дипломатической сферы
© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская во время пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости. Глава Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук заявил, что у заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской есть шанс преуспеть в роли посла, ее личные и профессиональные качества достаточны для карьеры дипломата.
Первый замглавы думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков сообщил РИА Новости, что заседание комитета по вопросу назначения его замглавы Поклонской послом в Кабо-Верде состоится в ближайшее время. О том, что законодатель может стать послом РФ в республике, ранее сообщило РБК. Сама Поклонская не стала комментировать возможное конкретное назначение. Кандидатуры послов РФ вносят в парламент для согласования.
"У Поклонской есть хороший шанс преуспеть в роли посла. С одной стороны – это особая и непростая миссия, с другой – ее жизненного опыта, в том числе на посту прокурора и в качестве депутата, должно хватить, чтобы сделать себе карьеру в дипломатической сфере", - сказал Форманчук РИА Новости.
При этом, по его мнению, решающим в вопросе назначения должно стать отношение самой Поклонской к карьере дипломата.
"Важно, насколько она ответственно готова изменить свою жизнь и стать послом России. Это выбор самой Поклонской. Все остальное пока только предположения", - подчеркнул Форманчук.
Поклонская в конце мая объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз "Единой России" и отказе от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с новой работой. Депутат намекнула, что ей предложена работа, связанная со службой, только не уточнила, в каких органах. В видеообращении в Telegram-канале она, в частности, заявила, что "снова сможет надеть китель, только пусть останется интригой, какой именно".