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Россиян предупредили о заморозках в конце августа
Россиян предупредили о заморозках в конце августа - РИА Новости, 27.08.2021
Россиян предупредили о заморозках в конце августа
В некоторых российских регионах в последние дни лета ожидаются заморозки. Об этом говорится в экстренном предупреждении, опубликованном на сайте Гидрометцентра. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T15:40
2021-08-27T16:16
общество
челябинская область
республика карелия
пермский край
забайкальский край
костромская область
свердловская область
гидрометцентр
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Россиян экстренно предупредили о заморозках в конце августа
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В некоторых российских регионах в последние дни лета ожидаются заморозки. Об этом говорится в экстренном предупреждении, опубликованном на сайте Гидрометцентра.Так, 28 августа столбики термометров могут опуститься до минус двух в Свердловской, Челябинской и Костромской областях, похолодание прогнозируется в Пермском крае и Карелии. А в Забайкальском крае 28-29 августа может похолодать до минус трех.По мнению синоптиков, заморозки продлятся до 29-30 августа. Холодно будет и в Якутии: ночью до минус двух — минус пяти, возможен мокрый снег.
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общество, челябинская область, республика карелия, пермский край, забайкальский край, костромская область, свердловская область, гидрометцентр, погода, россия
15:40 27.08.2021 (обновлено: 16:16 27.08.2021)
 
Россиян предупредили о заморозках в конце августа

Гидрометцентр предупредил о заморозках в некоторых российских регионах

CC0 / jill111 / Иней на траве
Иней на траве - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
CC0 / jill111 /
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В некоторых российских регионах в последние дни лета ожидаются заморозки. Об этом говорится в экстренном предупреждении, опубликованном на сайте Гидрометцентра.
Так, 28 августа столбики термометров могут опуститься до минус двух в Свердловской, Челябинской и Костромской областях, похолодание прогнозируется в Пермском крае и Карелии. А в Забайкальском крае 28-29 августа может похолодать до минус трех.
По мнению синоптиков, заморозки продлятся до 29-30 августа.
Холодно будет и в Якутии: ночью до минус двух — минус пяти, возможен мокрый снег.
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