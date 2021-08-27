https://ria.ru/20210827/pogoda-1747538861.html

Россиян предупредили о заморозках в конце августа

Россиян предупредили о заморозках в конце августа - РИА Новости, 27.08.2021

Россиян предупредили о заморозках в конце августа

В некоторых российских регионах в последние дни лета ожидаются заморозки. Об этом говорится в экстренном предупреждении, опубликованном на сайте Гидрометцентра. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T15:40

2021-08-27T15:40

2021-08-27T16:16

общество

челябинская область

республика карелия

пермский край

забайкальский край

костромская область

свердловская область

гидрометцентр

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Россиян экстренно предупредили о заморозках в конце августа

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В некоторых российских регионах в последние дни лета ожидаются заморозки. Об этом говорится в экстренном предупреждении, опубликованном на сайте Гидрометцентра.Так, 28 августа столбики термометров могут опуститься до минус двух в Свердловской, Челябинской и Костромской областях, похолодание прогнозируется в Пермском крае и Карелии. А в Забайкальском крае 28-29 августа может похолодать до минус трех.По мнению синоптиков, заморозки продлятся до 29-30 августа. Холодно будет и в Якутии: ночью до минус двух — минус пяти, возможен мокрый снег.

https://ria.ru/20210827/pogoda-1747465209.html

челябинская область

республика карелия

пермский край

забайкальский край

костромская область

свердловская область

россия

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общество, челябинская область, республика карелия, пермский край, забайкальский край, костромская область, свердловская область, гидрометцентр, погода, россия