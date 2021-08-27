https://ria.ru/20210827/pogoda-1747538861.html
Россиян предупредили о заморозках в конце августа
Россиян предупредили о заморозках в конце августа - РИА Новости, 27.08.2021
Россиян предупредили о заморозках в конце августа
В некоторых российских регионах в последние дни лета ожидаются заморозки. Об этом говорится в экстренном предупреждении, опубликованном на сайте Гидрометцентра. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T15:40
2021-08-27T15:40
2021-08-27T16:16
общество
челябинская область
республика карелия
пермский край
забайкальский край
костромская область
свердловская область
гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Россиян экстренно предупредили о заморозках в конце августа
https://cdn22.img.ria.ru/images/152108/57/1521085785_0:306:5157:3207_1920x0_80_0_0_ad4b31cb0701c1af318486a595557a6c.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В некоторых российских регионах в последние дни лета ожидаются заморозки. Об этом говорится в экстренном предупреждении, опубликованном на сайте Гидрометцентра.Так, 28 августа столбики термометров могут опуститься до минус двух в Свердловской, Челябинской и Костромской областях, похолодание прогнозируется в Пермском крае и Карелии. А в Забайкальском крае 28-29 августа может похолодать до минус трех.По мнению синоптиков, заморозки продлятся до 29-30 августа. Холодно будет и в Якутии: ночью до минус двух — минус пяти, возможен мокрый снег.
https://ria.ru/20210827/pogoda-1747465209.html
челябинская область
республика карелия
пермский край
забайкальский край
костромская область
свердловская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152108/57/1521085785_144:0:4727:3437_1920x0_80_0_0_bab9a7527f68ce6b4cb774608584c7c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, челябинская область, республика карелия, пермский край, забайкальский край, костромская область, свердловская область, гидрометцентр, погода, россия
15:40 27.08.2021 (обновлено: 16:16 27.08.2021)
Россиян предупредили о заморозках в конце августа
Гидрометцентр предупредил о заморозках в некоторых российских регионах