https://ria.ru/20210827/pogoda-1747465209.html

Москвичам пообещали по-июльски теплый финал лета

Москвичам пообещали по-июльски теплый финал лета - РИА Новости, 27.08.2021

Москвичам пообещали по-июльски теплый финал лета

Финал лета в Москве будет июльским, но станет ли это прологом к бабьему лету, судить пока рано, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T10:30

2021-08-27T10:30

2021-08-27T10:41

общество

москва

центр "фобос"

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739981655_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_651bd01a1277ced70d0f9a50daa3aee7.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Финал лета в Москве будет июльским, но станет ли это прологом к бабьему лету, судить пока рано, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, в пятницу вероятность осадков сократится до минимума, облака немного поредеют, а выглянувшее солнце прогреет воздух до климатической нормы июня или августа."В последние выходные лета природа преподнесет жителям региона в виде бонуса солнце и комфортное тепло, при этом осадки маловероятны. В ночные часы воздух будет остывать до плюс 9-14, а днем температура повысится до плюс 19-24. Финал августа тоже будет погожим, и даже станет на градус-другой теплее, а сезон при этом завершится вообще июльскими температурами. А вот станет ли это прологом к бабьему лету, судить пока рано. Но осень начнется с лета", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20210815/klimat-1745834300.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, центр "фобос", погода