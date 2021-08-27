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Москвичам пообещали по-июльски теплый финал лета
Москвичам пообещали по-июльски теплый финал лета - РИА Новости, 27.08.2021
Москвичам пообещали по-июльски теплый финал лета
Финал лета в Москве будет июльским, но станет ли это прологом к бабьему лету, судить пока рано, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T10:30
2021-08-27T10:41
общество
москва
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Финал лета в Москве будет июльским, но станет ли это прологом к бабьему лету, судить пока рано, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, в пятницу вероятность осадков сократится до минимума, облака немного поредеют, а выглянувшее солнце прогреет воздух до климатической нормы июня или августа."В последние выходные лета природа преподнесет жителям региона в виде бонуса солнце и комфортное тепло, при этом осадки маловероятны. В ночные часы воздух будет остывать до плюс 9-14, а днем температура повысится до плюс 19-24. Финал августа тоже будет погожим, и даже станет на градус-другой теплее, а сезон при этом завершится вообще июльскими температурами. А вот станет ли это прологом к бабьему лету, судить пока рано. Но осень начнется с лета", - рассказал Тишковец.
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общество, москва, центр "фобос", погода
10:30 27.08.2021 (обновлено: 10:41 27.08.2021)
 
Москвичам пообещали по-июльски теплый финал лета

Синоптик Тишковец: финал лета в Москве будет июльским

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНавигация на Москве-реке
Навигация на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Финал лета в Москве будет июльским, но станет ли это прологом к бабьему лету, судить пока рано, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, в пятницу вероятность осадков сократится до минимума, облака немного поредеют, а выглянувшее солнце прогреет воздух до климатической нормы июня или августа.
"В последние выходные лета природа преподнесет жителям региона в виде бонуса солнце и комфортное тепло, при этом осадки маловероятны. В ночные часы воздух будет остывать до плюс 9-14, а днем температура повысится до плюс 19-24. Финал августа тоже будет погожим, и даже станет на градус-другой теплее, а сезон при этом завершится вообще июльскими температурами. А вот станет ли это прологом к бабьему лету, судить пока рано. Но осень начнется с лета", - рассказал Тишковец.
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ОбществоМоскваЦентр "Фобос"Погода
 
 
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