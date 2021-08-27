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Москвичам пообещали по-июльски теплый финал лета
Москвичам пообещали по-июльски теплый финал лета - РИА Новости, 27.08.2021
Москвичам пообещали по-июльски теплый финал лета
Финал лета в Москве будет июльским, но станет ли это прологом к бабьему лету, судить пока рано, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T10:30
2021-08-27T10:30
2021-08-27T10:41
общество
москва
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Финал лета в Москве будет июльским, но станет ли это прологом к бабьему лету, судить пока рано, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, в пятницу вероятность осадков сократится до минимума, облака немного поредеют, а выглянувшее солнце прогреет воздух до климатической нормы июня или августа."В последние выходные лета природа преподнесет жителям региона в виде бонуса солнце и комфортное тепло, при этом осадки маловероятны. В ночные часы воздух будет остывать до плюс 9-14, а днем температура повысится до плюс 19-24. Финал августа тоже будет погожим, и даже станет на градус-другой теплее, а сезон при этом завершится вообще июльскими температурами. А вот станет ли это прологом к бабьему лету, судить пока рано. Но осень начнется с лета", - рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20210815/klimat-1745834300.html
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общество, москва, центр "фобос", погода
10:30 27.08.2021 (обновлено: 10:41 27.08.2021)
Москвичам пообещали по-июльски теплый финал лета
Синоптик Тишковец: финал лета в Москве будет июльским