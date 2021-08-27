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Синоптики рассказали о погоде во Владивостоке во время ВЭФ
Синоптики рассказали о погоде во Владивостоке во время ВЭФ - РИА Новости, 27.08.2021
Синоптики рассказали о погоде во Владивостоке во время ВЭФ
Солнечная погода ожидается во время прибытия во Владивосток гостей Восточного экономического форума (ВЭФ), со 2 сентября будет облачно, сообщает Примгидромет. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T09:14
2021-08-27T09:14
2021-08-27T09:14
общество
владивосток
дальневосточный федеральный университет
примгидромет
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 27 авг - РИА Новости. Солнечная погода ожидается во время прибытия во Владивосток гостей Восточного экономического форума (ВЭФ), со 2 сентября будет облачно, сообщает Примгидромет.ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке."В период с 28 августа по 1 сентября включительно, когда гости ВЭФ будут активно прибывать в город Владивосток, над регионом будет усиливаться и господствовать антициклон, который обеспечит весьма комфортную, солнечную погоду. Гости форума смогут насладиться красотами морских пейзажей и покупаться в нашем лазурном море", - сказал глава Примгидромета Борис Кубай, чьи слова приводятся в сообщении.По его словам, со 2 по 4 сентября погода во Владивостоке начнет меняться: ожидается облачность, 3 сентября не исключен небольшой дождь, посвежеет ветер. В этот период времени над центральной частью Японского моря будет проходить активный циклон, зародившийся над Желтым морем."Траектория движения центра циклона будет ориентирована от границы между северной и южной Кореей до Сангарского пролива, куда он подойдет 4 сентября. Учитывая, что данная траектория пройдет на существенном удалении от Владивостока, основные дожди должны выпасть над Японским морем и японскими островами, и серьезного ухудшения погоды в Приморском крае и во Владивостоке циклон вызвать не должен", - добавил синоптик.Он рассказал, что 4 сентября во Владивостоке может снова появиться солнце. Кубай отметил, что прогнозы пока носят ориентировочный, предварительный характер, поскольку впереди еще много времени, а синоптические процессы в начале сентября довольно динамичны.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, владивосток, дальневосточный федеральный университет, примгидромет, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Синоптики рассказали о погоде во Владивостоке во время ВЭФ
Примгидромет: солнечная погода ждет Владивосток до 2 сентября, во время ВЭФ будет облачно
ВЛАДИВОСТОК, 27 авг - РИА Новости.
Солнечная погода ожидается во время прибытия во Владивосток
гостей Восточного экономического форума (ВЭФ), со 2 сентября будет облачно, сообщает Примгидромет
.
ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета
во Владивостоке.
"В период с 28 августа по 1 сентября включительно, когда гости ВЭФ будут активно прибывать в город Владивосток, над регионом будет усиливаться и господствовать антициклон, который обеспечит весьма комфортную, солнечную погоду. Гости форума смогут насладиться красотами морских пейзажей и покупаться в нашем лазурном море", - сказал глава Примгидромета Борис Кубай, чьи слова приводятся в сообщении.
По его словам, со 2 по 4 сентября погода во Владивостоке начнет меняться: ожидается облачность, 3 сентября не исключен небольшой дождь, посвежеет ветер. В этот период времени над центральной частью Японского моря будет проходить активный циклон, зародившийся над Желтым морем.
"Траектория движения центра циклона будет ориентирована от границы между северной и южной Кореей до Сангарского пролива, куда он подойдет 4 сентября. Учитывая, что данная траектория пройдет на существенном удалении от Владивостока, основные дожди должны выпасть над Японским морем и японскими островами, и серьезного ухудшения погоды в Приморском крае
и во Владивостоке циклон вызвать не должен", - добавил синоптик.
Он рассказал, что 4 сентября во Владивостоке может снова появиться солнце. Кубай отметил, что прогнозы пока носят ориентировочный, предварительный характер, поскольку впереди еще много времени, а синоптические процессы в начале сентября довольно динамичны.