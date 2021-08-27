Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210827/pogoda-1747455309.html
Синоптики рассказали о погоде во Владивостоке во время ВЭФ
Синоптики рассказали о погоде во Владивостоке во время ВЭФ - РИА Новости, 27.08.2021
Синоптики рассказали о погоде во Владивостоке во время ВЭФ
Солнечная погода ожидается во время прибытия во Владивосток гостей Восточного экономического форума (ВЭФ), со 2 сентября будет облачно, сообщает Примгидромет. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T09:14
2021-08-27T09:14
общество
владивосток
дальневосточный федеральный университет
примгидромет
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151828/36/1518283636_0:183:2990:1865_1920x0_80_0_0_400938959aae4e29edf19b54eb60b755.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 27 авг - РИА Новости. Солнечная погода ожидается во время прибытия во Владивосток гостей Восточного экономического форума (ВЭФ), со 2 сентября будет облачно, сообщает Примгидромет.ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке."В период с 28 августа по 1 сентября включительно, когда гости ВЭФ будут активно прибывать в город Владивосток, над регионом будет усиливаться и господствовать антициклон, который обеспечит весьма комфортную, солнечную погоду. Гости форума смогут насладиться красотами морских пейзажей и покупаться в нашем лазурном море", - сказал глава Примгидромета Борис Кубай, чьи слова приводятся в сообщении.По его словам, со 2 по 4 сентября погода во Владивостоке начнет меняться: ожидается облачность, 3 сентября не исключен небольшой дождь, посвежеет ветер. В этот период времени над центральной частью Японского моря будет проходить активный циклон, зародившийся над Желтым морем."Траектория движения центра циклона будет ориентирована от границы между северной и южной Кореей до Сангарского пролива, куда он подойдет 4 сентября. Учитывая, что данная траектория пройдет на существенном удалении от Владивостока, основные дожди должны выпасть над Японским морем и японскими островами, и серьезного ухудшения погоды в Приморском крае и во Владивостоке циклон вызвать не должен", - добавил синоптик.Он рассказал, что 4 сентября во Владивостоке может снова появиться солнце. Кубай отметил, что прогнозы пока носят ориентировочный, предварительный характер, поскольку впереди еще много времени, а синоптические процессы в начале сентября довольно динамичны.
https://ria.ru/20210826/vef-1747329354.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151828/36/1518283636_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_dbf0d27c4735e8595cb8023999fa47ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, владивосток, дальневосточный федеральный университет, примгидромет, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
09:14 27.08.2021
 
Синоптики рассказали о погоде во Владивостоке во время ВЭФ

Примгидромет: солнечная погода ждет Владивосток до 2 сентября, во время ВЭФ будет облачно

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчастник экономического форума на острове Русский во Владивостоке
Участник экономического форума на острове Русский во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 27 авг - РИА Новости. Солнечная погода ожидается во время прибытия во Владивосток гостей Восточного экономического форума (ВЭФ), со 2 сентября будет облачно, сообщает Примгидромет.
ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
"В период с 28 августа по 1 сентября включительно, когда гости ВЭФ будут активно прибывать в город Владивосток, над регионом будет усиливаться и господствовать антициклон, который обеспечит весьма комфортную, солнечную погоду. Гости форума смогут насладиться красотами морских пейзажей и покупаться в нашем лазурном море", - сказал глава Примгидромета Борис Кубай, чьи слова приводятся в сообщении.
По его словам, со 2 по 4 сентября погода во Владивостоке начнет меняться: ожидается облачность, 3 сентября не исключен небольшой дождь, посвежеет ветер. В этот период времени над центральной частью Японского моря будет проходить активный циклон, зародившийся над Желтым морем.
"Траектория движения центра циклона будет ориентирована от границы между северной и южной Кореей до Сангарского пролива, куда он подойдет 4 сентября. Учитывая, что данная траектория пройдет на существенном удалении от Владивостока, основные дожди должны выпасть над Японским морем и японскими островами, и серьезного ухудшения погоды в Приморском крае и во Владивостоке циклон вызвать не должен", - добавил синоптик.
Он рассказал, что 4 сентября во Владивостоке может снова появиться солнце. Кубай отметил, что прогнозы пока носят ориентировочный, предварительный характер, поскольку впереди еще много времени, а синоптические процессы в начале сентября довольно динамичны.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции обсуждает вопросы развития общего образования с представителями общественности - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 12:59
Путин поприветствовал участников Восточного экономического форума
 
ОбществоВладивостокДальневосточный федеральный университетПримгидрометВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Пушков рассказал, что "скрывают" плакаты с Калининградом в составе Германии
05:00США нанесли воздушный удар в Афганистане после теракте в Кабуле
04:39Глава МИД Словакии заявил, что талибы помешали эвакуировать 20 афганцев
04:27На Украине рассказали об ультиматуме Меркель, Путина и Байдена Зеленскому
04:18В Кувейте опровергли сообщения о ракетах, пересекших границы страны
04:11Эксперт рассказал, как защитить телефон от "клонирования" мошенниками
03:49Россия доставила гуманитарную помощь на Гаити
03:39В России создали оснащенный двигателями боевой экзоскелет
03:37Для ВМФ разработали беспилотник с уникальной автономностью
03:30Источники назвали предварительную дату пуска российской станции "Луна-25"
03:25В Роспотребнадзоре назвали способ победить постковидный синдром
03:20В Британии заявили о возможном сотрудничестве США с талибами в борьбе с ИГ*
03:13Россиянам рассказали, как сберечь деньги в поездках
03:10ВМФ может получить новый подводный мини-беспилотник
03:03СМИ: в ДТП на юге Перу погибли 15 человек
03:00Хранение вещей в подъезде может грозить штрафом, предупредили юристы
02:50Эксперт заявил, что ядром "Талибана"* могут быть завербованные ЦРУ агенты
02:42В Раде подыскали "статью" для ареста Зеленского
02:13Врач рассказала, кому опасно худеть
02:12МЧС назвало предварительную причину пожара в больнице в Ярославле
Лента новостейМолния