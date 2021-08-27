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Синоптики рассказали москвичам о погоде в пятницу
Синоптики рассказали москвичам о погоде в пятницу - РИА Новости, 27.08.2021
Синоптики рассказали москвичам о погоде в пятницу
Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков ожидает москвичей в пятницу, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T08:03
2021-08-27T08:03
общество
московская область (подмосковье)
центр "фобос"
погода
александр синенков
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков ожидает москвичей в пятницу, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в столице облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха плюс 21-23, в Подмосковье плюс 19-24 ",- сказал Синенков.Синоптик добавил, что ветер восточный, 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет расти и составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
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общество, московская область (подмосковье), центр "фобос", погода, александр синенков
08:03 27.08.2021
 
Синоптики рассказали москвичам о погоде в пятницу

Облачная погода, без существенных осадков и до плюс 23 ожидается в Москве в пятницу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБольшой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль.
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков ожидает москвичей в пятницу, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня в столице облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха плюс 21-23, в Подмосковье плюс 19-24 ",- сказал Синенков.
Синоптик добавил, что ветер восточный, 4-9 метров в секунду.
Атмосферное давление будет расти и составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)Центр "Фобос"ПогодаАлександр Синенков
 
 
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