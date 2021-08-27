https://ria.ru/20210827/pogoda-1747451385.html

Синоптики рассказали москвичам о погоде в пятницу

Синоптики рассказали москвичам о погоде в пятницу - РИА Новости, 27.08.2021

Синоптики рассказали москвичам о погоде в пятницу

Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков ожидает москвичей в пятницу, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T08:03

2021-08-27T08:03

2021-08-27T08:03

общество

московская область (подмосковье)

центр "фобос"

погода

александр синенков

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков ожидает москвичей в пятницу, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в столице облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха плюс 21-23, в Подмосковье плюс 19-24 ",- сказал Синенков.Синоптик добавил, что ветер восточный, 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет расти и составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20210826/leto-1747364193.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), центр "фобос", погода, александр синенков