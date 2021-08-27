https://ria.ru/20210827/poezdki-1747522564.html

Лавров выразил надежду на облегчение взаимных поездок с Италией

Лавров выразил надежду на облегчение взаимных поездок с Италией - РИА Новости, 27.08.2021

Лавров выразил надежду на облегчение взаимных поездок с Италией

Москва рассчитывает, что постепенно удастся установить облегченный режим взаимных поездок с Италией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T14:28

2021-08-27T14:28

2021-08-27T14:41

италия

россия

общество

сергей лавров

луиджи ди майо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747494900_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a9cf77e7e8a0b4e270eaf7456848f57b.jpg

РИМ, 27 авг - РИА Новости. Москва рассчитывает, что постепенно удастся установить облегченный режим взаимных поездок с Италией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Рассчитываем, что постепенно карантинные ограничения будут сниматься и удастся восстановить максимально облегченный режим взаимных поездок граждан наших стран. Правительство России месяц назад приняло решение о возобновлении регулярного авиасообщения с Италией, и это предоставляет итальянским гражданам возможность въезжать в нашу страну в таком же порядке, как и прежде", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.Российский министр находится с официальным визитом в столице Италии 26-27 августа.

https://ria.ru/20210812/italiya-1745522968.html

италия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

италия, россия, общество, сергей лавров, луиджи ди майо