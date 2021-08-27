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Лавров выразил надежду на облегчение взаимных поездок с Италией
Лавров выразил надежду на облегчение взаимных поездок с Италией - РИА Новости, 27.08.2021
Лавров выразил надежду на облегчение взаимных поездок с Италией
Москва рассчитывает, что постепенно удастся установить облегченный режим взаимных поездок с Италией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T14:28
2021-08-27T14:28
2021-08-27T14:41
италия
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общество
сергей лавров
луиджи ди майо
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РИМ, 27 авг - РИА Новости. Москва рассчитывает, что постепенно удастся установить облегченный режим взаимных поездок с Италией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Рассчитываем, что постепенно карантинные ограничения будут сниматься и удастся восстановить максимально облегченный режим взаимных поездок граждан наших стран. Правительство России месяц назад приняло решение о возобновлении регулярного авиасообщения с Италией, и это предоставляет итальянским гражданам возможность въезжать в нашу страну в таком же порядке, как и прежде", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.Российский министр находится с официальным визитом в столице Италии 26-27 августа.
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италия, россия, общество, сергей лавров, луиджи ди майо
14:28 27.08.2021 (обновлено: 14:41 27.08.2021)
Лавров выразил надежду на облегчение взаимных поездок с Италией
Глава МИД Лавров: рассчитываем на постепенное облегчение режима взаимных поездок с Италией