Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210827/poezdki-1747522564.html
Лавров выразил надежду на облегчение взаимных поездок с Италией
Лавров выразил надежду на облегчение взаимных поездок с Италией - РИА Новости, 27.08.2021
Лавров выразил надежду на облегчение взаимных поездок с Италией
Москва рассчитывает, что постепенно удастся установить облегченный режим взаимных поездок с Италией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T14:28
2021-08-27T14:41
италия
россия
общество
сергей лавров
луиджи ди майо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747494900_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a9cf77e7e8a0b4e270eaf7456848f57b.jpg
РИМ, 27 авг - РИА Новости. Москва рассчитывает, что постепенно удастся установить облегченный режим взаимных поездок с Италией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Рассчитываем, что постепенно карантинные ограничения будут сниматься и удастся восстановить максимально облегченный режим взаимных поездок граждан наших стран. Правительство России месяц назад приняло решение о возобновлении регулярного авиасообщения с Италией, и это предоставляет итальянским гражданам возможность въезжать в нашу страну в таком же порядке, как и прежде", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.Российский министр находится с официальным визитом в столице Италии 26-27 августа.
https://ria.ru/20210812/italiya-1745522968.html
италия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747494900_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2daf51d20f4cde9c0af9002fb9644145.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
италия, россия, общество, сергей лавров, луиджи ди майо
14:28 27.08.2021 (обновлено: 14:41 27.08.2021)
 
Лавров выразил надежду на облегчение взаимных поездок с Италией

Глава МИД Лавров: рассчитываем на постепенное облегчение режима взаимных поездок с Италией

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и председатель Совета министров Италии Марио Драги во время встречи в Риме
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и председатель Совета министров Италии Марио Драги во время встречи в Риме - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РИМ, 27 авг - РИА Новости. Москва рассчитывает, что постепенно удастся установить облегченный режим взаимных поездок с Италией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Рассчитываем, что постепенно карантинные ограничения будут сниматься и удастся восстановить максимально облегченный режим взаимных поездок граждан наших стран. Правительство России месяц назад приняло решение о возобновлении регулярного авиасообщения с Италией, и это предоставляет итальянским гражданам возможность въезжать в нашу страну в таком же порядке, как и прежде", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.
Российский министр находится с официальным визитом в столице Италии 26-27 августа.
Туристы в Милане, Италия - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 19:50Туризм
В Италии ожидают решения об открытии границ для туристов из России
 
ИталияРоссияОбществоСергей ЛавровЛуиджи Ди Майо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Пушков рассказал, что "скрывают" плакаты с Калининградом в составе Германии
05:00США нанесли воздушный удар в Афганистане после теракте в Кабуле
04:39Глава МИД Словакии заявил, что талибы помешали эвакуировать 20 афганцев
04:27На Украине рассказали об ультиматуме Меркель, Путина и Байдена Зеленскому
04:18В Кувейте опровергли сообщения о ракетах, пересекших границы страны
04:11Эксперт рассказал, как защитить телефон от "клонирования" мошенниками
03:49Россия доставила гуманитарную помощь на Гаити
03:39В России создали оснащенный двигателями боевой экзоскелет
03:37Для ВМФ разработали беспилотник с уникальной автономностью
03:30Источники назвали предварительную дату пуска российской станции "Луна-25"
03:25В Роспотребнадзоре назвали способ победить постковидный синдром
03:20В Британии заявили о возможном сотрудничестве США с талибами в борьбе с ИГ*
03:13Россиянам рассказали, как сберечь деньги в поездках
03:10ВМФ может получить новый подводный мини-беспилотник
03:03СМИ: в ДТП на юге Перу погибли 15 человек
03:00Хранение вещей в подъезде может грозить штрафом, предупредили юристы
02:50Эксперт заявил, что ядром "Талибана"* могут быть завербованные ЦРУ агенты
02:42В Раде подыскали "статью" для ареста Зеленского
02:13Врач рассказала, кому опасно худеть
02:12МЧС назвало предварительную причину пожара в больнице в Ярославле
Лента новостейМолния