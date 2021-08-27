https://ria.ru/20210827/poezd-1747466381.html
На Кубани поезд насмерть сбил девочку-подростка
На Кубани поезд насмерть сбил девочку-подростка - РИА Новости, 27.08.2021
На Кубани поезд насмерть сбил девочку-подростка
Поезд на Кубани насмерть сбил 16-летнюю девочку, которая шла по колее железной дороги, сообщает Краснодарское линейное управление МВД на транспорте. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T10:35
2021-08-27T10:35
2021-08-27T10:35
происшествия
тбилисский район
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КРАСНОДАР, 27 авг – РИА Новости. Поезд на Кубани насмерть сбил 16-летнюю девочку, которая шла по колее железной дороги, сообщает Краснодарское линейное управление МВД на транспорте.В 05.20 мск пятницы в дежурную часть поступило сообщение, что на железнодорожном переезде станции Ладожская грузовым поездом смертельно травмирована несовершеннолетняя, сообщает ведомство."Как пояснил машинист, он увидел девочку, идущую в колее железной дороги, во избежание наезда был подан звуковой сигнал и применено экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось, от полученных травм 16-летняя жительница Тбилисского района скончалась на месте происшествия. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - отмечается в релизе.
https://ria.ru/20210827/avtobus-1747451826.html
тбилисский район
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происшествия, тбилисский район
На Кубани поезд насмерть сбил девочку-подростка
На Кубани поезд насмерть сбил 16-летнюю девочку, которая шла по колее железной дороги