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МИД отреагировал на плакаты с Калининградской областью в составе Германии
МИД отреагировал на плакаты с Калининградской областью в составе Германии - РИА Новости, 27.08.2021
МИД отреагировал на плакаты с Калининградской областью в составе Германии
Россия исходит из того, что власти ФРГ и партия Христианско-демократический союз (ХДС) не ставят под вопрос территориальную целостность РФ и не имеют отношения... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T14:18
2021-08-27T14:18
в мире
калининград
калининградская область
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мария захарова
россия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россия исходит из того, что власти ФРГ и партия Христианско-демократический союз (ХДС) не ставят под вопрос территориальную целостность РФ и не имеют отношения к предвыборным плакатам, на которых Калининград включен в состав Германии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В немецкой федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания неизвестные развесили копии предвыборных плакатов политических партий 1949 года с картой Германии в довоенных границах с Калининградской областью в ее составе, сообщило ранее местное издание Nordkurier. Вся Восточная Пруссия, часть которой сейчас относится к территории Польши, на этих плакатах включена в состав границ Германии."Наша принципиальная позиция относительно незыблемости территориальной целостности Российской Федерации хорошо известна. Исходим из того, что ни официальные власти ФРГ, ни партия Христианско-демократический союз (ХДС) также не ставят её под вопрос и не имеют отношения к данной акции. Согласны с мнением цитируемого в СМИ представителя отделения ХДС в городе Тетерове о том, что развешанные неизвестными лицами плакаты "вводят в заблуждение и их нужно убрать", - написала Захарова в Telegram-канале.
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в мире, калининград, калининградская область, германия, мария захарова, россия
14:18 27.08.2021
 
МИД отреагировал на плакаты с Калининградской областью в составе Германии

Официальный представитель МИД Захарова: исходим из того, что Берлин не имеет отношения к плакатам

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россия исходит из того, что власти ФРГ и партия Христианско-демократический союз (ХДС) не ставят под вопрос территориальную целостность РФ и не имеют отношения к предвыборным плакатам, на которых Калининград включен в состав Германии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В немецкой федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания неизвестные развесили копии предвыборных плакатов политических партий 1949 года с картой Германии в довоенных границах с Калининградской областью в ее составе, сообщило ранее местное издание Nordkurier. Вся Восточная Пруссия, часть которой сейчас относится к территории Польши, на этих плакатах включена в состав границ Германии.
"Наша принципиальная позиция относительно незыблемости территориальной целостности Российской Федерации хорошо известна. Исходим из того, что ни официальные власти ФРГ, ни партия Христианско-демократический союз (ХДС) также не ставят её под вопрос и не имеют отношения к данной акции. Согласны с мнением цитируемого в СМИ представителя отделения ХДС в городе Тетерове о том, что развешанные неизвестными лицами плакаты "вводят в заблуждение и их нужно убрать", - написала Захарова в Telegram-канале.
 
В миреКалининградКалининградская областьГерманияМария ЗахароваРоссия
 
 
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