https://ria.ru/20210827/plakaty-1747519800.html

МИД отреагировал на плакаты с Калининградской областью в составе Германии

МИД отреагировал на плакаты с Калининградской областью в составе Германии - РИА Новости, 27.08.2021

МИД отреагировал на плакаты с Калининградской областью в составе Германии

Россия исходит из того, что власти ФРГ и партия Христианско-демократический союз (ХДС) не ставят под вопрос территориальную целостность РФ и не имеют отношения... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T14:18

2021-08-27T14:18

2021-08-27T14:18

в мире

калининград

калининградская область

германия

мария захарова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739473676_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e1c74a82f091d0c9960441883913c52.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россия исходит из того, что власти ФРГ и партия Христианско-демократический союз (ХДС) не ставят под вопрос территориальную целостность РФ и не имеют отношения к предвыборным плакатам, на которых Калининград включен в состав Германии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В немецкой федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания неизвестные развесили копии предвыборных плакатов политических партий 1949 года с картой Германии в довоенных границах с Калининградской областью в ее составе, сообщило ранее местное издание Nordkurier. Вся Восточная Пруссия, часть которой сейчас относится к территории Польши, на этих плакатах включена в состав границ Германии."Наша принципиальная позиция относительно незыблемости территориальной целостности Российской Федерации хорошо известна. Исходим из того, что ни официальные власти ФРГ, ни партия Христианско-демократический союз (ХДС) также не ставят её под вопрос и не имеют отношения к данной акции. Согласны с мнением цитируемого в СМИ представителя отделения ХДС в городе Тетерове о том, что развешанные неизвестными лицами плакаты "вводят в заблуждение и их нужно убрать", - написала Захарова в Telegram-канале.

калининград

калининградская область

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, калининград, калининградская область, германия, мария захарова, россия