https://ria.ru/20210827/penza-1747487547.html
Линейки в пензенских школах 1 сентября пройдут в обычном формате
Линейки в пензенских школах 1 сентября пройдут в обычном формате - РИА Новости, 27.08.2021
Линейки в пензенских школах 1 сентября пройдут в обычном формате
Торжественные линейки в День знаний 1 сентября во всех школах Пензенской области пройдут на свежем воздухе в обычном формате с участием родителей, сообщил врио... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T12:17
2021-08-27T12:17
2021-08-27T12:17
пензенская область
общество
олег мельниченко
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ПЕНЗА, 27 авг - РИА Новости. Торжественные линейки в День знаний 1 сентября во всех школах Пензенской области пройдут на свежем воздухе в обычном формате с участием родителей, сообщил врио губернатора Олег Мельниченко."С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации, которая у нас определенным образом стабилизировалась, принято решение проводить 1 сентября День знаний в обычном формате, с участием родителей, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. При этом все линейки проводятся только на открытом воздухе. Все присутствующие должны находиться в масках… Все мероприятия должны длиться не более 40 минут, чтобы сократить время прямого контакта. В здания учебных заведений допускаются только дети и учителя ", - цитирует Мельниченко пресс-служба правительства региона.Он отметил, что решение по формату линеек 1 сентября касается учеников всех классов, но при допуске на территорию школы необходимо использовать санитайзеры для обработки рук, обязателен замер температуры.По словам врио губернатора, строгие требования связаны с окончанием периода отпусков, переходом из одних контактных групп в другие. Главам администраций муниципалитетов он поручил взять данный вопрос под личный контроль, неукоснительно соблюдать все указанные требования.
https://ria.ru/20210826/penza-1747413729.html
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общество, олег мельниченко
Линейки в пензенских школах 1 сентября пройдут в обычном формате
Линейки в День знаний 1 сентября во всех школах Пензенской области пройдут в обычном формате
ПЕНЗА, 27 авг - РИА Новости.
Торжественные линейки в День знаний 1 сентября во всех школах Пензенской области
пройдут на свежем воздухе в обычном формате с участием родителей, сообщил врио губернатора Олег Мельниченко
.
"С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации, которая у нас определенным образом стабилизировалась, принято решение проводить 1 сентября День знаний в обычном формате, с участием родителей, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. При этом все линейки проводятся только на открытом воздухе. Все присутствующие должны находиться в масках… Все мероприятия должны длиться не более 40 минут, чтобы сократить время прямого контакта. В здания учебных заведений допускаются только дети и учителя ", - цитирует Мельниченко пресс-служба правительства региона.
Он отметил, что решение по формату линеек 1 сентября касается учеников всех классов, но при допуске на территорию школы необходимо использовать санитайзеры для обработки рук, обязателен замер температуры.
По словам врио губернатора, строгие требования связаны с окончанием периода отпусков, переходом из одних контактных групп в другие. Главам администраций муниципалитетов он поручил взять данный вопрос под личный контроль, неукоснительно соблюдать все указанные требования.