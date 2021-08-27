https://ria.ru/20210827/organizator-1747562094.html

ПСБ готов выступать организатором выпусков бессрочных бондов промкомпаний

ПСБ готов выступать организатором выпусков бессрочных бондов промкомпаний - РИА Новости, 27.08.2021

ПСБ готов выступать организатором выпусков бессрочных бондов промкомпаний

предлагает вводить адресные стимулы для инвесторов в облигации предприятий, реализующих важные для страны крупные проекты, проекты в приоритетных отраслях... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T17:10

2021-08-27T17:10

2021-08-27T17:10

новости компаний - экономика

промсвязьбанк

петр фрадков

псб (банк псб)

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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. ПСБ предлагает вводить адресные стимулы для инвесторов в облигации предприятий, реализующих важные для страны крупные проекты, проекты в приоритетных отраслях промышленности, сообщил председатель банка Петр Фрадков.Как сообщает пресс-служба кредитной организации, Фрадков принял участие в заседании комиссии Государственного совета РФ по направлению "Промышленность" под председательством губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Он напомнил, что ПСБ уже активно кредитует промышленность, финансирует крупные инвестиционные проекты. Фрадков отметил, что необходимо эффективно сочетать различные источники - кредитные ресурсы, средства финансовых и институциональных инвесторов.Он озвучил результаты исследования по данным опроса организаций ОПК, проведенного банком совместно с Союзом машиностроителей. Так, большинство промышленных предприятий считают инструменты господдержки инвесторов и кредитных организаций наиболее эффективными. Наиболее действенными стимулами они назвали субсидирование ставки для предприятий, выпускающих востребованную высокотехнологичную продукцию, налоговые льготы для инвесторов, вкладывающих в перспективные высокотехнологичные отрасли, создание условий для более активного участия институциональных инвесторов (НПФ, страховых компании, УК и т.д.) в приобретении ценных бумаг таких предприятий.По словам Дюмина, с учетом особенностей выполнения государственного оборонного заказа предприятиям сложно привлекать дополнительные инвестиции для выпуска гражданской продукции.

https://ria.ru/20210824/kadry-1747107797.html

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новости компаний - экономика, промсвязьбанк, петр фрадков, псб (банк псб)