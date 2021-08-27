https://ria.ru/20210827/orenburg-1747553267.html

В Оренбуржье загорелась растительность рядом с газоперерабатывающим заводом

В Оренбуржье загорелась растительность рядом с газоперерабатывающим заводом - РИА Новости, 27.08.2021

В Оренбуржье загорелась растительность рядом с газоперерабатывающим заводом

Пал сухой растительности площадью порядка 7 гектаров может перейти на газовые установки Оренбургского газоперерабатывающего завода, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T16:33

2021-08-27T16:33

2021-08-27T17:22

происшествия

оренбургская область

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Пал сухой растительности площадью порядка 7 гектаров может перейти на газовые установки Оренбургского газоперерабатывающего завода, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В двух километрах от населенного пункта Холодные Ключи происходит горение сухой растительности на общей площади 7 гектаров", - сказал собеседник агентства.По его словам, "создалась угроза перехода огня на три газовые установки Оренбургского газоперерабатывающего завода", которые находятся на расстоянии 300-800 метров от очагов возгорания.Объект принадлежит компании "Газпром добыча Оренбург", отметил представитель экстренных служб.По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.Оренбургский газоперерабатывающий завод, как сказано на сайте "Газпром переработка", - крупнейшее в России предприятие по переработке природного газа, единственный в стране производитель природного одоранта, необходимого для придания газу специфического запаха.

https://ria.ru/20210820/postradavshaya-1746486471.html

https://ria.ru/20210818/rabochie-1746173144.html

оренбургская область

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2021

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происшествия, оренбургская область