https://ria.ru/20210827/orenburg-1747553267.html
В Оренбуржье загорелась растительность рядом с газоперерабатывающим заводом
В Оренбуржье загорелась растительность рядом с газоперерабатывающим заводом - РИА Новости, 27.08.2021
В Оренбуржье загорелась растительность рядом с газоперерабатывающим заводом
Пал сухой растительности площадью порядка 7 гектаров может перейти на газовые установки Оренбургского газоперерабатывающего завода, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T16:33
2021-08-27T16:33
2021-08-27T17:22
происшествия
оренбургская область
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Пал сухой растительности площадью порядка 7 гектаров может перейти на газовые установки Оренбургского газоперерабатывающего завода, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В двух километрах от населенного пункта Холодные Ключи происходит горение сухой растительности на общей площади 7 гектаров", - сказал собеседник агентства.По его словам, "создалась угроза перехода огня на три газовые установки Оренбургского газоперерабатывающего завода", которые находятся на расстоянии 300-800 метров от очагов возгорания.Объект принадлежит компании "Газпром добыча Оренбург", отметил представитель экстренных служб.По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.Оренбургский газоперерабатывающий завод, как сказано на сайте "Газпром переработка", - крупнейшее в России предприятие по переработке природного газа, единственный в стране производитель природного одоранта, необходимого для придания газу специфического запаха.
https://ria.ru/20210820/postradavshaya-1746486471.html
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оренбургская область
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происшествия, оренбургская область
16:33 27.08.2021 (обновлено: 17:22 27.08.2021)
В Оренбуржье загорелась растительность рядом с газоперерабатывающим заводом
Горящая сухая растительность в Оренбуржье угрожает газовым установкам ГПЗ