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Абрамченко назвала предприятия, загрязняющие воздух в Омске
Абрамченко назвала предприятия, загрязняющие воздух в Омске - РИА Новости, 27.08.2021
Абрамченко назвала предприятия, загрязняющие воздух в Омске
Загрязнители воздуха в Омске известны, это ОНПЗ и ТГК-11, "Омский каучук", "Омскшина", сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко по итогам поездки в Омск. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T14:02
2021-08-27T14:02
общество
омск
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
виктория абрамченко
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ОМСК, 27 авг - РИА Новости. Загрязнители воздуха в Омске известны, это ОНПЗ и ТГК-11, "Омский каучук", "Омскшина", сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко по итогам поездки в Омск.Абрамченко в четверг и пятницу посетила Омск с рабочей поездкой по вопросам экологии. Она побывала на закрытой городской свалке и нескольких ключевых промышленных объектах – ТЭЦ-4, Омском нефтезаводе. По данным вице-премьера, Роспотребнадзор ранжировал 12 городов-участников федерального проекта "Чистый воздух" по совокупности показателей. Омск на пятом месте среди городов с самым загрязненным воздухом. Во время своего рабочего визита в Омск в четверг вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что ей поступает много жалоб от жителей города на выбросы, иногда это очень эмоциональные обращения.Как отметила вице-премьер, общаясь с журналистами в пятницу, для всех регионов Росприроднадзор сделал расчёты выбросов в атмосферный воздух, после этого Роспотребнадзор на основании этих сводных расчётов определил загрязняющие вещества, влияющие на здоровье людей."Минприроды РФ в работе с регионами такие вещества, объём загрязнения и загрязнители определили… Загрязнители воздуха в Омске нам известны. Вы знаете, по стране есть топ-300 предприятий - загрязнителей воздуха, для Омска в этот топ входят… ОНПЗ и ТГК-11 (2 котельных, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5), "Омский каучук", "Омскшина" и так далее", - сказала Абрамченко.Жалобы на выбросы в Омске фиксируются каждую неделю. Региональное минприроды проводит замеры, отправляя для забора проб эколабораторию, и затем передаёт данные в Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора, но выбросы не прекращаются. По данным минприроды региона, в воздухе Омска часто находят превышение допустимых норм содержания сероводорода, фенола и других химических веществ.
https://ria.ru/20210826/vozdukh-1747412937.html
https://ria.ru/20210705/kantserogeny-1739863371.html
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общество, омск, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), виктория абрамченко
14:02 27.08.2021
 
Абрамченко назвала предприятия, загрязняющие воздух в Омске

Вице-премьер Абрамченко назвала промышленные объекты, загрязняющие воздух в Омске

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкТрубы промышленных предприятий
Трубы промышленных предприятий - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 27 авг - РИА Новости. Загрязнители воздуха в Омске известны, это ОНПЗ и ТГК-11, "Омский каучук", "Омскшина", сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко по итогам поездки в Омск.
Абрамченко в четверг и пятницу посетила Омск с рабочей поездкой по вопросам экологии. Она побывала на закрытой городской свалке и нескольких ключевых промышленных объектах – ТЭЦ-4, Омском нефтезаводе. По данным вице-премьера, Роспотребнадзор ранжировал 12 городов-участников федерального проекта "Чистый воздух" по совокупности показателей. Омск на пятом месте среди городов с самым загрязненным воздухом. Во время своего рабочего визита в Омск в четверг вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что ей поступает много жалоб от жителей города на выбросы, иногда это очень эмоциональные обращения.
Дом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 19:24
Правительство выделило более миллиарда рублей на очищение воздуха в Омске
Как отметила вице-премьер, общаясь с журналистами в пятницу, для всех регионов Росприроднадзор сделал расчёты выбросов в атмосферный воздух, после этого Роспотребнадзор на основании этих сводных расчётов определил загрязняющие вещества, влияющие на здоровье людей.
"Минприроды РФ в работе с регионами такие вещества, объём загрязнения и загрязнители определили… Загрязнители воздуха в Омске нам известны. Вы знаете, по стране есть топ-300 предприятий - загрязнителей воздуха, для Омска в этот топ входят… ОНПЗ и ТГК-11 (2 котельных, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5), "Омский каучук", "Омскшина" и так далее", - сказала Абрамченко.
Жалобы на выбросы в Омске фиксируются каждую неделю. Региональное минприроды проводит замеры, отправляя для забора проб эколабораторию, и затем передаёт данные в Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора, но выбросы не прекращаются. По данным минприроды региона, в воздухе Омска часто находят превышение допустимых норм содержания сероводорода, фенола и других химических веществ.
Загрязнение воздуха - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 09:03
Названы российские города, где обнаружили неприемлемый канцерогенный риск
 
ОбществоОмскМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Виктория Абрамченко
 
 
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