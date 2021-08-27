https://ria.ru/20210827/omsk-1747514946.html
Абрамченко назвала предприятия, загрязняющие воздух в Омске
Абрамченко назвала предприятия, загрязняющие воздух в Омске - РИА Новости, 27.08.2021
Абрамченко назвала предприятия, загрязняющие воздух в Омске
Загрязнители воздуха в Омске известны, это ОНПЗ и ТГК-11, "Омский каучук", "Омскшина", сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко по итогам поездки в Омск. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T14:02
2021-08-27T14:02
2021-08-27T14:02
общество
омск
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
виктория абрамченко
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ОМСК, 27 авг - РИА Новости. Загрязнители воздуха в Омске известны, это ОНПЗ и ТГК-11, "Омский каучук", "Омскшина", сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко по итогам поездки в Омск.Абрамченко в четверг и пятницу посетила Омск с рабочей поездкой по вопросам экологии. Она побывала на закрытой городской свалке и нескольких ключевых промышленных объектах – ТЭЦ-4, Омском нефтезаводе. По данным вице-премьера, Роспотребнадзор ранжировал 12 городов-участников федерального проекта "Чистый воздух" по совокупности показателей. Омск на пятом месте среди городов с самым загрязненным воздухом. Во время своего рабочего визита в Омск в четверг вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что ей поступает много жалоб от жителей города на выбросы, иногда это очень эмоциональные обращения.Как отметила вице-премьер, общаясь с журналистами в пятницу, для всех регионов Росприроднадзор сделал расчёты выбросов в атмосферный воздух, после этого Роспотребнадзор на основании этих сводных расчётов определил загрязняющие вещества, влияющие на здоровье людей."Минприроды РФ в работе с регионами такие вещества, объём загрязнения и загрязнители определили… Загрязнители воздуха в Омске нам известны. Вы знаете, по стране есть топ-300 предприятий - загрязнителей воздуха, для Омска в этот топ входят… ОНПЗ и ТГК-11 (2 котельных, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5), "Омский каучук", "Омскшина" и так далее", - сказала Абрамченко.Жалобы на выбросы в Омске фиксируются каждую неделю. Региональное минприроды проводит замеры, отправляя для забора проб эколабораторию, и затем передаёт данные в Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора, но выбросы не прекращаются. По данным минприроды региона, в воздухе Омска часто находят превышение допустимых норм содержания сероводорода, фенола и других химических веществ.
https://ria.ru/20210826/vozdukh-1747412937.html
https://ria.ru/20210705/kantserogeny-1739863371.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, омск, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), виктория абрамченко
Абрамченко назвала предприятия, загрязняющие воздух в Омске
Вице-премьер Абрамченко назвала промышленные объекты, загрязняющие воздух в Омске