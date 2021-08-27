Руденя: в Верхневолжье создадут 300 образовательных центров "Точка роста"
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя во время областного родительского собрания – форума родительской общественности
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 27 авг – РИА Новости. В Тверской области планируется создать 300 центров естественнонаучного, технического и гуманитарного образования "Точка роста", сообщил в пятницу губернатор региона Игорь Руденя во время областного родительского собрания – форума родительской общественности.
"В преддверии 1 сентября хочу пожелать всем самого главного – чтобы дети были здоровыми, слушались родителей и преподавателей, были успешными, трудолюбивыми, радовали своими достижениями. В этом году мы начинаем учебный год в очном формате. Основания действовать так нам дает успешная динамика вакцинации", – сказал Руденя.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Руденя обозначил приоритеты и перспективы в развитии образовании Верхневолжья. Это модернизация инфраструктуры, создание условий для качественного обучения во всех школах.
"С 2018 года в Тверской области ремонтные работы выполнены в 455 школах и детских садах. В 2022 году комплексный ремонт школ будет продолжен, в том числе при федеральной поддержке. С 2016 года в регионе введено в эксплуатацию 11 детских садов. В текущем году планируется завершить строительство еще шести", - отметил глава региона.
Руденя рассказал о дальнейшем развитии в регионе детского технопарка "Кванториум", открытии пяти центров цифрового образования детей "IT-куб", отметили в пресс-службе.