Руденя: в Верхневолжье создадут 300 образовательных центров "Точка роста"

"С 2018 года в Тверской области ремонтные работы выполнены в 455 школах и детских садах. В 2022 году комплексный ремонт школ будет продолжен, в том числе при федеральной поддержке. С 2016 года в регионе введено в эксплуатацию 11 детских садов. В текущем году планируется завершить строительство еще шести", - отметил глава региона.