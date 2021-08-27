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Тверская область
https://ria.ru/20210827/obrazovanie-1747543720.html
Руденя: в Верхневолжье создадут 300 образовательных центров "Точка роста"
Руденя: в Верхневолжье создадут 300 образовательных центров "Точка роста" - РИА Новости, 27.08.2021
Руденя: в Верхневолжье создадут 300 образовательных центров "Точка роста"
В Тверской области планируется создать 300 центров естественнонаучного, технического и гуманитарного образования "Точка роста", сообщил в пятницу губернатор... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T15:57
2021-08-27T15:57
тверская область
тверская область
игорь руденя
кванториум
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ТВЕРЬ, 27 авг – РИА Новости. В Тверской области планируется создать 300 центров естественнонаучного, технического и гуманитарного образования "Точка роста", сообщил в пятницу губернатор региона Игорь Руденя во время областного родительского собрания – форума родительской общественности.Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Руденя обозначил приоритеты и перспективы в развитии образовании Верхневолжья. Это модернизация инфраструктуры, создание условий для качественного обучения во всех школах.Руденя рассказал о дальнейшем развитии в регионе детского технопарка "Кванториум", открытии пяти центров цифрового образования детей "IT-куб", отметили в пресс-службе.
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тверская область, игорь руденя, кванториум
15:57 27.08.2021
 

Руденя: в Верхневолжье создадут 300 образовательных центров "Точка роста"

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя во время областного родительского собрания – форума родительской общественности
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время областного родительского собрания – форума родительской общественности - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 27 авг – РИА Новости. В Тверской области планируется создать 300 центров естественнонаучного, технического и гуманитарного образования "Точка роста", сообщил в пятницу губернатор региона Игорь Руденя во время областного родительского собрания – форума родительской общественности.
"В преддверии 1 сентября хочу пожелать всем самого главного – чтобы дети были здоровыми, слушались родителей и преподавателей, были успешными, трудолюбивыми, радовали своими достижениями. В этом году мы начинаем учебный год в очном формате. Основания действовать так нам дает успешная динамика вакцинации", – сказал Руденя.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Руденя обозначил приоритеты и перспективы в развитии образовании Верхневолжья. Это модернизация инфраструктуры, создание условий для качественного обучения во всех школах.
"С 2018 года в Тверской области ремонтные работы выполнены в 455 школах и детских садах. В 2022 году комплексный ремонт школ будет продолжен, в том числе при федеральной поддержке. С 2016 года в регионе введено в эксплуатацию 11 детских садов. В текущем году планируется завершить строительство еще шести", - отметил глава региона.
Руденя рассказал о дальнейшем развитии в регионе детского технопарка "Кванториум", открытии пяти центров цифрового образования детей "IT-куб", отметили в пресс-службе.
Воспитатель читает детям сказку в комнате отдыха детского сада. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 16:37Тверская область
Руденя: в Верхневолжье за три года отремонтировано 365 школ и детсадов
 
Тверская областьТверская областьИгорь РуденяКванториум
 
 
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