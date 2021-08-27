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Специалист рассказала, как понять, что вам навязывают МРТ
Специалист рассказала, как понять, что вам навязывают МРТ - РИА Новости, 27.08.2021
Специалист рассказала, как понять, что вам навязывают МРТ
МРТ —дорогостоящее и качественное исследование, но в некоторых ситуациях врачи назначают его необоснованно, рассказала агентству "Прайм" руководитель... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T02:17
2021-08-27T02:17
общество
здоровье - общество
юлия ткаченко
bestdoctor
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. МРТ —дорогостоящее и качественное исследование, но в некоторых ситуациях врачи назначают его необоснованно, рассказала агентству "Прайм" руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.Стоит насторожиться, если доктор при отсутствии вышеперечисленных симптомов и состояний на первом же приеме назначает МРТ, советует специалист.По словам Ткаченко, нужно задать врачу вопрос, как изменится лечение в зависимости от результатов исследования. Если лечение вне зависимости от результатов будет одинаковым, то диагностика не требуется.
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общество, здоровье - общество, юлия ткаченко, bestdoctor
02:17 27.08.2021
 

Специалист рассказала, как понять, что вам навязывают МРТ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники с пациентом возле компьютерного томографа
Медицинские работники с пациентом возле компьютерного томографа - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. МРТ —дорогостоящее и качественное исследование, но в некоторых ситуациях врачи назначают его необоснованно, рассказала агентству "Прайм" руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.
"На первом приеме МРТ стоит назначить только при высокой вероятности необходимости хирургического лечения из-за грыжи межпозвонкового диска или при наличии следующих "красных флажков": боль в груди, лихорадка, необъяснимая потеря массы тела, нарушения функций тазовых органов, онкологические заболевания, как в настоящее время, так и в анамнезе, плохое самочувствие или наличие хронических заболеваний, прогрессирующие неврологические нарушения, нарушения ходьбы и седловидная анестезия, возраст старше 50 лет при наличии остеопороза, а также возраст старше 70 лет", - отметила эксперт.
Стоит насторожиться, если доктор при отсутствии вышеперечисленных симптомов и состояний на первом же приеме назначает МРТ, советует специалист.
По словам Ткаченко, нужно задать врачу вопрос, как изменится лечение в зависимости от результатов исследования. Если лечение вне зависимости от результатов будет одинаковым, то диагностика не требуется.
Результаты КТ головного мозга - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 12:19Наука
Ученые повысят качество и точность МРТ-сканирования мозга
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоЮлия ТкаченкоBestDoctor
 
 
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