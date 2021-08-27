https://ria.ru/20210827/mrt-1747444420.html

Специалист рассказала, как понять, что вам навязывают МРТ

Специалист рассказала, как понять, что вам навязывают МРТ - РИА Новости, 27.08.2021

Специалист рассказала, как понять, что вам навязывают МРТ

МРТ —дорогостоящее и качественное исследование, но в некоторых ситуациях врачи назначают его необоснованно, рассказала агентству "Прайм" руководитель... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T02:17

2021-08-27T02:17

2021-08-27T02:17

общество

здоровье - общество

юлия ткаченко

bestdoctor

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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. МРТ —дорогостоящее и качественное исследование, но в некоторых ситуациях врачи назначают его необоснованно, рассказала агентству "Прайм" руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.Стоит насторожиться, если доктор при отсутствии вышеперечисленных симптомов и состояний на первом же приеме назначает МРТ, советует специалист.По словам Ткаченко, нужно задать врачу вопрос, как изменится лечение в зависимости от результатов исследования. Если лечение вне зависимости от результатов будет одинаковым, то диагностика не требуется.

https://ria.ru/20210427/mrt-1730119289.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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