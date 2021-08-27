https://ria.ru/20210827/moskva-1747509812.html

В Москве сотрудник ГИБДД сбил ребенка на служебном автомобиле

В Москве сотрудник ГИБДД сбил ребенка на служебном автомобиле - РИА Новости, 27.08.2021

В Москве сотрудник ГИБДД сбил ребенка на служебном автомобиле

Сотрудник ГИБДД на северо-востоке Москвы на служебном автомобиле сбил девочку, перебегавшую дорогу в неположенном месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T13:46

2021-08-27T13:46

2021-08-27T13:46

происшествия

москва

ford motor

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Сотрудник ГИБДД на северо-востоке Москвы на служебном автомобиле сбил девочку, перебегавшую дорогу в неположенном месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД."В четверг, 26 августа, на Алтуфьевском шоссе находившийся на службе сотрудник ГИБДД УВД по Северному округу, управляя служебной автомашиной Ford и следуя с включенным специальным световым сигналом, совершил наезд на несовершеннолетнюю 2007 года рождения, которая перебегала проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода", - сказали в пресс-службе.Проводится проверка, пострадавшая направлена в медицинское учреждение.

https://ria.ru/20210823/bashkiriya-1746802631.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, ford motor