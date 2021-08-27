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В Москве сотрудник ГИБДД сбил ребенка на служебном автомобиле
В Москве сотрудник ГИБДД сбил ребенка на служебном автомобиле - РИА Новости, 27.08.2021
В Москве сотрудник ГИБДД сбил ребенка на служебном автомобиле
Сотрудник ГИБДД на северо-востоке Москвы на служебном автомобиле сбил девочку, перебегавшую дорогу в неположенном месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T13:46
2021-08-27T13:46
2021-08-27T13:46
происшествия
москва
ford motor
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Сотрудник ГИБДД на северо-востоке Москвы на служебном автомобиле сбил девочку, перебегавшую дорогу в неположенном месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД."В четверг, 26 августа, на Алтуфьевском шоссе находившийся на службе сотрудник ГИБДД УВД по Северному округу, управляя служебной автомашиной Ford и следуя с включенным специальным световым сигналом, совершил наезд на несовершеннолетнюю 2007 года рождения, которая перебегала проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода", - сказали в пресс-службе.Проводится проверка, пострадавшая направлена в медицинское учреждение.
https://ria.ru/20210823/bashkiriya-1746802631.html
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происшествия, москва, ford motor
В Москве сотрудник ГИБДД сбил ребенка на служебном автомобиле
На северо-востоке Москвы сотрудник ГИБДД сбил девочку, перебегавшую дорогу в неположенном месте