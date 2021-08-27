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В Москве приступили к испытаниям тепловых сетей перед отопительным сезоном
В Москве приступили к испытаниям тепловых сетей перед отопительным сезоном - РИА Новости, 27.08.2021
В Москве приступили к испытаниям тепловых сетей перед отопительным сезоном
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к проведению температурных испытаний тепловых сетей, сообщил журналистам заместитель мэра столицы... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T08:20
2021-08-27T08:20
2021-08-27T08:20
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петр бирюков
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к проведению температурных испытаний тепловых сетей, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Работы по подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону вышли на финишную прямую, в соответствии с графиком ведутся испытания сетей на максимальную температуру теплоносителя. Таким образом имитируется повышенная нагрузка в зимние пики холодов", — рассказал Бирюков.По его словам, температурные испытания проходят на более чем 8 тысячах километров тепловых сетей. "Во время их проведения в магистрали подается теплоноситель с температурой до 130 градусов. Благодаря этому выявляются потенциально ненадежные участки, что позволяет провести ремонт до начала отопительного сезона и обеспечить безаварийную работу в осенне-зимний период", — пояснил он.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все мероприятия по подготовке системы теплоснабжения будут завершены к 1 сентября."В общей сложности подготовим более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысячи многоквартирных домов, 8,9 тысячи объектов социальной сферы и 30,5 тысячи административных и нежилых зданий", - сообщил Бирюков.По его словам, благодаря своевременной и качественной подготовке уже более 10 лет подряд отопительные сезоны в столице проходят без серьезных аварий и отключений.
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общество, москва, петр бирюков, жкх
В Москве приступили к испытаниям тепловых сетей перед отопительным сезоном
Заммэра Бирюков: в Москве перед началом отопительного сезона стартовали испытания тепловых сетей
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы
приступили к проведению температурных испытаний тепловых сетей, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"Работы по подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону вышли на финишную прямую, в соответствии с графиком ведутся испытания сетей на максимальную температуру теплоносителя. Таким образом имитируется повышенная нагрузка в зимние пики холодов", — рассказал Бирюков.
По его словам, температурные испытания проходят на более чем 8 тысячах километров тепловых сетей. "Во время их проведения в магистрали подается теплоноситель с температурой до 130 градусов. Благодаря этому выявляются потенциально ненадежные участки, что позволяет провести ремонт до начала отопительного сезона и обеспечить безаварийную работу в осенне-зимний период", — пояснил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все мероприятия по подготовке системы теплоснабжения будут завершены к 1 сентября.
"В общей сложности подготовим более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысячи многоквартирных домов, 8,9 тысячи объектов социальной сферы и 30,5 тысячи административных и нежилых зданий", - сообщил Бирюков.
По его словам, благодаря своевременной и качественной подготовке уже более 10 лет подряд отопительные сезоны в столице проходят без серьезных аварий и отключений.