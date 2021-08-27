https://ria.ru/20210827/moshennichestvo-1747445857.html

Россиянам дали 14 советов, как защититься от мошенников

Россиянам дали 14 советов, как защититься от мошенников - РИА Новости, 27.08.2021

Россиянам дали 14 советов, как защититься от мошенников

Портал "Госуслуги" в новом разделе "Жизненные ситуации. Правопорядок: финансовое мошенничество" разместил 14 советов для россиян, как защититься от мошенников. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T03:12

2021-08-27T03:12

2021-08-27T03:25

общество

технологии

госуслуги

россия

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Портал "Госуслуги" в новом разделе "Жизненные ситуации. Правопорядок: финансовое мошенничество" разместил 14 советов для россиян, как защититься от мошенников.В первую очередь рекомендуется:Кроме того, рекомендуется пользоваться онлайн-банком только через защищенный Wi-Fi или мобильный интернет. Стоит также подключить двухфакторную аутентификацию в финансовых приложениях и смс или push-уведомления от банка обо всех операциях по карте. Чтобы определять спам-звонки и звонки от мошенников, эксперты портала советуют установить на телефон приложения для определения номеров.При получении подозрительного звонка или сообщения якобы из банка или от человека с просьбой о финансовой помощи, необходимо перепроверить информацию, обратившись в организацию или лично к человеку. Скачивая мобильные приложения банков, необходимо удостовериться, что загрузка происходит из официального магазина."Госуслуги" также рекомендуют:

https://radiosputnik.ria.ru/20210824/moshenniki-1747105596.html

россия

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2021

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общество, технологии, госуслуги, россия