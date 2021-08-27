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Россиянам дали 14 советов, как защититься от мошенников
Россиянам дали 14 советов, как защититься от мошенников - РИА Новости, 27.08.2021
Россиянам дали 14 советов, как защититься от мошенников
Портал "Госуслуги" в новом разделе "Жизненные ситуации. Правопорядок: финансовое мошенничество" разместил 14 советов для россиян, как защититься от мошенников. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T03:12
2021-08-27T03:12
2021-08-27T03:25
общество
технологии
госуслуги
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Портал "Госуслуги" в новом разделе "Жизненные ситуации. Правопорядок: финансовое мошенничество" разместил 14 советов для россиян, как защититься от мошенников.В первую очередь рекомендуется:Кроме того, рекомендуется пользоваться онлайн-банком только через защищенный Wi-Fi или мобильный интернет. Стоит также подключить двухфакторную аутентификацию в финансовых приложениях и смс или push-уведомления от банка обо всех операциях по карте. Чтобы определять спам-звонки и звонки от мошенников, эксперты портала советуют установить на телефон приложения для определения номеров.При получении подозрительного звонка или сообщения якобы из банка или от человека с просьбой о финансовой помощи, необходимо перепроверить информацию, обратившись в организацию или лично к человеку. Скачивая мобильные приложения банков, необходимо удостовериться, что загрузка происходит из официального магазина."Госуслуги" также рекомендуют:
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общество, технологии, госуслуги, россия
03:12 27.08.2021 (обновлено: 03:25 27.08.2021)
Россиянам дали 14 советов, как защититься от мошенников
Портал "Госуслуги" дал 14 советов россиянам, как защититься от мошенников
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Портал "Госуслуги"
в новом разделе "Жизненные ситуации. Правопорядок: финансовое мошенничество" разместил 14 советов для россиян, как защититься от мошенников.
В первую очередь рекомендуется:
—никому не сообщать и нигде не записывать секретные данные банковской карты: пин-код, CVV-код с обратной стороны, коды из смс, логин и пароль для входа в мобильный и онлайн-банк;
—завести отдельную дебетовую карту для онлайн-покупок и держать ее с нулевым балансом;
—пополнять эту карту ровно на ту сумму, которая нужна для оплаты.
Кроме того, рекомендуется пользоваться онлайн-банком только через защищенный Wi-Fi или мобильный интернет. Стоит также подключить двухфакторную аутентификацию в финансовых приложениях и смс или push-уведомления от банка обо всех операциях по карте. Чтобы определять спам-звонки и звонки от мошенников, эксперты портала советуют установить на телефон приложения для определения номеров.
При получении подозрительного звонка или сообщения якобы из банка или от человека с просьбой о финансовой помощи, необходимо перепроверить информацию, обратившись в организацию или лично к человеку. Скачивая мобильные приложения банков, необходимо удостовериться, что загрузка происходит из официального магазина.
"Госуслуги" также рекомендуют:
—использовать разные пароли для разных банков;
—установить антивирус на мобильный телефон, ноутбук и компьютер;
—не хранить на телефоне фото и заметки с данными банковских карт;
—проверять неизвестные флешки на наличие вирусов;
—Адреса сайтов финансовых организаций и банков сверять с официальными доменами, а также проверять кредитные и финансовые организации на официальном сайте Банка России.