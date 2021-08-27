https://ria.ru/20210827/moshennichestvo-1747378059.html

Туристы рассказали о популярных видах мошенничества в разных странах

Туристы рассказали о популярных видах мошенничества в разных странах - РИА Новости, 27.08.2021

Туристы рассказали о популярных видах мошенничества в разных странах

Путешественники из разных стран рассказали о распространенных видах мошенничества, с которыми они сталкивались во время отпуска, пишет The Sun. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T00:31

2021-08-27T00:31

2021-08-27T00:31

туризм

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туристы

мошенничество

египет

новый орлеан

гиза

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Путешественники из разных стран рассказали о распространенных видах мошенничества, с которыми они сталкивались во время отпуска, пишет The Sun.Один из самых популярных — поддельные билеты. "У Пирамид в Гизе в Египте ко мне подошли люди с фальшивыми бейджами и сказали, что я должен доплатить, чтобы увидеть сфинкса, — говорит один из туристов. — Но это и так уже было включено в мой билет".Другой путешественник обратил внимание, что во многих зарубежных кафе в меню на английском цены на блюда значительно выше, чем в том, что на местном языке.Обмануть туристов могут и уличные мошенники. В Новом Орлеане, например, советуют не соглашаться на услуги чистильщиков обуви, потому что они, скорее всего, возьмут за это огромные деньги. А в Мачу-Пикчу можно наткнуться на непрофессиональных гидов.

https://ria.ru/20210826/puteshestviya-1747308216.html

египет

новый орлеан

гиза

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путешествия, новости - туризм, туристы, мошенничество, египет, новый орлеан, гиза