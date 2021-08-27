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В ЕР отметили необходимость нового стандарта первичной медпомощи
В ЕР отметили необходимость нового стандарта первичной медпомощи - РИА Новости, 27.08.2021
В ЕР отметили необходимость нового стандарта первичной медпомощи
"Единая Россия" считает, что в стране необходимо разработать и внедрить новый стандарт первичной медпомощи, в основе которого должен быть принцип "в центре... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T11:49
2021-08-27T11:49
общество
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. "Единая Россия" считает, что в стране необходимо разработать и внедрить новый стандарт первичной медпомощи, в основе которого должен быть принцип "в центре внимания - человек, сбережение его здоровья", следует из предвыборной программы партии, опубликованной на сайте ЕР."Для этого партия "Единая Россия" считает важным решить следующие задачи… Разработать и реализовать новый общероссийский стандарт первичной медпомощи, в основе которого должен быть принцип "в центре внимания - человек, сбережение его здоровья", а оценкой эффективности должна служить удовлетворенность человека качеством медицинской помощи", - говорится в документе.Также партия предлагает выделить бюджетные средства на обеспечение регулярного обновления парка машин скорой медпомощи и поставку современных мобильных медкомплексов. "Направить дополнительно в регионы 500 мобильных медицинских комплексов и 5 тысяч машин", - отмечается в программе.Кроме этого, следует запустить специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации, направить на эти цели 100 миллиардов рублей, из них 60 миллиардов в ближайшие три года, считают в ЕР."Необходимо реализовать комплекс мер по привлечению медицинских специалистов в сельские территории за счет программ целевого обучения, развития системы стимулов на уровне регионов и муниципалитетов, повышения уровня обеспеченности жильем и транспортом, а также с помощью других мер", - уточняется в материалах.Отдельно в "Единой России" считают необходимым создать сеть ресурсных семейных многофункциональных центров, в которых оказывается необходимая юридическая, материальная и психологическая помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, беременным и молодым мамам."Разработать программу адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни, предусмотреть механизмы их дальнейшего сопровождения и поддержки, социальной интеграции", - уточняется в материалах партии.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210820/modernizatsiya-1746625554.html
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общество, единая россия, госдума рф
11:49 27.08.2021
 
В ЕР отметили необходимость нового стандарта первичной медпомощи

"Единая Россия" считает необходимым разработать и внедрить новый стандарт первичной медпомощи

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. "Единая Россия" считает, что в стране необходимо разработать и внедрить новый стандарт первичной медпомощи, в основе которого должен быть принцип "в центре внимания - человек, сбережение его здоровья", следует из предвыборной программы партии, опубликованной на сайте ЕР.
"Для этого партия "Единая Россия" считает важным решить следующие задачи… Разработать и реализовать новый общероссийский стандарт первичной медпомощи, в основе которого должен быть принцип "в центре внимания - человек, сбережение его здоровья", а оценкой эффективности должна служить удовлетворенность человека качеством медицинской помощи", - говорится в документе.
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Также партия предлагает выделить бюджетные средства на обеспечение регулярного обновления парка машин скорой медпомощи и поставку современных мобильных медкомплексов. "Направить дополнительно в регионы 500 мобильных медицинских комплексов и 5 тысяч машин", - отмечается в программе.
Кроме этого, следует запустить специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации, направить на эти цели 100 миллиардов рублей, из них 60 миллиардов в ближайшие три года, считают в ЕР.
"Необходимо реализовать комплекс мер по привлечению медицинских специалистов в сельские территории за счет программ целевого обучения, развития системы стимулов на уровне регионов и муниципалитетов, повышения уровня обеспеченности жильем и транспортом, а также с помощью других мер", - уточняется в материалах.
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Отдельно в "Единой России" считают необходимым создать сеть ресурсных семейных многофункциональных центров, в которых оказывается необходимая юридическая, материальная и психологическая помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, беременным и молодым мамам.
"Разработать программу адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни, предусмотреть механизмы их дальнейшего сопровождения и поддержки, социальной интеграции", - уточняется в материалах партии.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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