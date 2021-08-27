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Песков оценил идею вернуться к проекту ВСМ до Нижнего Новгорода
Песков оценил идею вернуться к проекту ВСМ до Нижнего Новгорода - РИА Новости, 27.08.2021
Песков оценил идею вернуться к проекту ВСМ до Нижнего Новгорода
Прежде чем принимать решение по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва - Нижний Новгород" в 2022 году, нужно сначала все просчитать, отметил... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T13:25
2021-08-27T13:25
экономика
нижегородская область
москва
дмитрий песков
ржд
нижний новгород
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Прежде чем принимать решение по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва - Нижний Новгород" в 2022 году, нужно сначала все просчитать, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал РИА Новости, что решение по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва - Нижний Новгород" должны принять в 2022 году, оно будет зависеть от наполнения Фонда национального благосостояния (ФНБ).По словам зампреда правительства, в случае, если доходная база ФНБ будет позволять, кабмин внесет предложение о возобновлении проекта.С просьбой вернуться к теме строительства высокоскоростной железной дороги "Москва - Нижний Новгород" обратился к президенту России Владимиру Путину губернатор Нижегородской области в ходе празднования 800-летнего юбилея столицы региона.Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. РЖД в последние годы готовили в качестве пилотного проекта ВСМ "Москва - Казань" стоимостью около 1,7 триллиона рублей, ее пилотным этапом должна была стать организация движения до Нижнего Новгорода на участке "Москва - Гороховец".
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экономика, нижегородская область, москва, дмитрий песков, ржд, нижний новгород
13:25 27.08.2021
 
Песков оценил идею вернуться к проекту ВСМ до Нижнего Новгорода

Пресс-секретарь президента Песков о решении по ВСМ до Нижнего Новгорода: сначала надо все просчитать

© Depositphotos / Elena KovalevaВид на Нижний Новгород
Вид на Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© Depositphotos / Elena Kovaleva
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Прежде чем принимать решение по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва - Нижний Новгород" в 2022 году, нужно сначала все просчитать, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал РИА Новости, что решение по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва - Нижний Новгород" должны принять в 2022 году, оно будет зависеть от наполнения Фонда национального благосостояния (ФНБ).
"Сначала нужно просчитывать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли у президента мнение на счет развития этой железнодорожной магистрали и поддерживает ли президент этот проект.
По словам зампреда правительства, в случае, если доходная база ФНБ будет позволять, кабмин внесет предложение о возобновлении проекта.
С просьбой вернуться к теме строительства высокоскоростной железной дороги "Москва - Нижний Новгород" обратился к президенту России Владимиру Путину губернатор Нижегородской области в ходе празднования 800-летнего юбилея столицы региона.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. РЖД в последние годы готовили в качестве пилотного проекта ВСМ "Москва - Казань" стоимостью около 1,7 триллиона рублей, ее пилотным этапом должна была стать организация движения до Нижнего Новгорода на участке "Москва - Гороховец".
Концепт высокоскоростного поезда
4 июня, 14:29Петербургский международный экономический форум
Стало известно, когда появится первый российский поезд для ВСМ
 
ЭкономикаНижегородская областьМоскваДмитрий ПесковРЖДНижний Новгород
 
 
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