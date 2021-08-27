https://ria.ru/20210827/magistral-1747505411.html

Песков оценил идею вернуться к проекту ВСМ до Нижнего Новгорода

Песков оценил идею вернуться к проекту ВСМ до Нижнего Новгорода - РИА Новости, 27.08.2021

Песков оценил идею вернуться к проекту ВСМ до Нижнего Новгорода

Прежде чем принимать решение по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва - Нижний Новгород" в 2022 году, нужно сначала все просчитать, отметил... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T13:25

2021-08-27T13:25

2021-08-27T13:25

экономика

нижегородская область

москва

дмитрий песков

ржд

нижний новгород

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Прежде чем принимать решение по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва - Нижний Новгород" в 2022 году, нужно сначала все просчитать, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал РИА Новости, что решение по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва - Нижний Новгород" должны принять в 2022 году, оно будет зависеть от наполнения Фонда национального благосостояния (ФНБ).По словам зампреда правительства, в случае, если доходная база ФНБ будет позволять, кабмин внесет предложение о возобновлении проекта.С просьбой вернуться к теме строительства высокоскоростной железной дороги "Москва - Нижний Новгород" обратился к президенту России Владимиру Путину губернатор Нижегородской области в ходе празднования 800-летнего юбилея столицы региона.Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. РЖД в последние годы готовили в качестве пилотного проекта ВСМ "Москва - Казань" стоимостью около 1,7 триллиона рублей, ее пилотным этапом должна была стать организация движения до Нижнего Новгорода на участке "Москва - Гороховец".

https://ria.ru/20210604/poezd-1735788712.html

нижегородская область

москва

нижний новгород

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экономика, нижегородская область, москва, дмитрий песков, ржд, нижний новгород