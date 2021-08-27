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Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на три копейки
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на три копейки - РИА Новости, 27.08.2021
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на три копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 2,72 копейки - до 87,0304 рубля, курс доллара - на 0,42 копейки, до... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T13:50
2021-08-27T13:50
2021-08-27T13:50
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
центральный банк рф (цб рф)
динамика курсов валют
россия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 2,72 копейки - до 87,0304 рубля, курс доллара - на 0,42 копейки, до 73,9866 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 1,5 копейки, составив 79,8563 рубля.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, россия
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на три копейки
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на три копейки, до 87,03 рубля