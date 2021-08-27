https://ria.ru/20210827/kulturnoenasledie-1747485127.html
Онлайн-конференция Захара Прилепина о сохранении культурного наследия
Онлайн-конференция Захара Прилепина о сохранении культурного наследия - РИА Новости, 27.08.2021
Онлайн-конференция Захара Прилепина о сохранении культурного наследия
31 августа в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция сопредседателя партии "Справедливая Россия – За правду", члена Центрального штаба ОНФ Захара ПРИЛЕПИНА по вопросам сохранения культурного наследия.
2021-08-27T12:07
2021-08-27T12:07
2021-08-27T12:07
анонсы
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1747485127.jpg?1630055235
Задать вопросТакже в мероприятии примут участие эксперты в сфере сохранения памятников истории и культуры.В ходе мероприятия будут затронуты наиболее острые вопросы, связанные с памятниками культуры, а также представлены законодательные инициативы и проекты, направленные на сохранение культурного достояния страны. Одна из ключевых инициатив, о которой пойдет речь, – ужесточение уголовной ответственности за уничтожение памятников истории и культуры. Будут также организованы прямые включения с регионами, где вопрос сохранения исторического наследия стоит наиболее остро.Дополнительная информация – на сайте.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анонсы
Онлайн-конференция Захара Прилепина о сохранении культурного наследия
31 августа в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция сопредседателя партии "Справедливая Россия – За правду", члена Центрального штаба ОНФ Захара ПРИЛЕПИНА по вопросам сохранения культурного наследия.
Также в мероприятии примут участие эксперты в сфере сохранения памятников истории и культуры.
В ходе мероприятия будут затронуты наиболее острые вопросы, связанные с памятниками культуры, а также представлены законодательные инициативы и проекты, направленные на сохранение культурного достояния страны. Одна из ключевых инициатив, о которой пойдет речь, – ужесточение уголовной ответственности за уничтожение памятников истории и культуры. Будут также организованы прямые включения с регионами, где вопрос сохранения исторического наследия стоит наиболее остро.
Дополнительная информация – на сайте
.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru