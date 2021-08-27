https://ria.ru/20210827/koronavirus-1747613225.html
В Саратове умерла беременная с COVID-19
В Саратове умерла беременная с COVID-19 - РИА Новости, 27.08.2021
В Саратове умерла беременная с COVID-19
Беременная женщина с коронавирусом скончалась в Саратове, ее ребенка удалось спасти, но он находится в тяжелом состоянии, сообщил первый замминистра... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T23:47
2021-08-27T23:47
2021-08-27T23:47
распространение коронавируса
саратов
саратовская область
здоровье - общество
коронавирус в россии
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САРАТОВ, 27 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Беременная женщина с коронавирусом скончалась в Саратове, ее ребенка удалось спасти, но он находится в тяжелом состоянии, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов."Чуть подробнее расскажу про 26-летнюю женщину, к сожалению, это еще и родильница. Достаточно стремительное и тяжелое течение заболевания, практически тотальная пневмония, находилась она на лечении в течение 11 дней, из них девять суток на ИВЛ. Несмотря на всю проводимую терапию, причем терапия была в ежедневном режиме согласована по телемедицинским консультациям с Национальным центром акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова... спасти ее не удалось", - сказал Шувалов в пятницу на брифинге о ситуации с COVID-19 в регионе.По его словам, женщине провели экстренное родоразрешение по медицинским показаниям. "Ребенок находится в одном из областных учреждений, но естественно в силу своей недоношенности остается в тяжелом состоянии", - отметил он.Всего в Саратовской области лабораторно подтверждены 79 856 случаев заражения коронавирусом, в том числе 243 за последние сутки, скончались 2246 пациентов с COVID-19, выздоровели 74 030.
https://ria.ru/20210107/covid-19-1592211834.html
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саратов, саратовская область, здоровье - общество, коронавирус в россии
В Саратове умерла беременная с COVID-19
В Саратове умерла беременная с COVID-19, ее ребенок в тяжелом состоянии